Anche ai lemuri del Punta Verde piace il gelato

Per combattere la calura estiva non c'è nulla di meglio di un buon gelato o di un ghiacciolo, dissetanti e golosi. La 'regola', però, non vale soltanto per noi umani, ma anche per gli animali che proprio come noi soffrono il caldo afoso di questi giorni.

Al Parco Zoo Punta Verde di Lignano, per rendere più piacevole i pasti e dissetare gli animali ospiti della struttura, si è pensato a un menù speciale. Il cibo, come la frutta, è stato offerto in formato ghiacciolo per stimolare sia il gioco, sia l'appetito.

Tra i golosi dello zoo i lemuri, le proscimmie del Madagascar dalla particolare coda ad anelli bianchi e neri, a rischio di estinzione.

Il Punta Verde ha pubblicato un video sul profilo Facebook del Parco in cui due esemplari si contendono un ghiacciolo rinfrescante.

Per chi volesse conoscere e ammirare da vicino le curiose proscimmie, al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro può partecipare agli incontri a tu per tu con i lemuri. Info sul sito del parco https://www.parcozoopuntaverde.it/, link diretto https://www.parcozoopuntaverde.it/esperienze-uniche/incontri-ravvicinati-lemuri