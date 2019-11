Anche al Città Fiera è Black Friday mania

È Black Friday mania, la corsa all’acquisto si sta già facendo sentire da alcuni giorni e le opportunità non mancano. Sull’onda di questo successo Città Fiera si sta preparando alla fatidica data con diverse iniziative tra cui l’apertura straordinaria fino a mezzanotte dei negozi nella giornata di domani venerdì 29 novembre. Nel 2018 sono state oltre 120 mila le persone che si sono date appuntamento tra venerdì e domenica nelle gallerie dello shopping, ed è ormai per il centro commerciale, un appuntamento importante che ha cambiato la strategia legata alle aperture straordinarie. L’apertura fino a mezzanotte dei negozi era infatti riservata alla notte dei saldi del mese di gennaio.

Anche in Italia il “venerdì nero” è diventato un appuntamento importante per i consumatori, una vera e propria opportunità per cogliere le numerose offerte e risparmiare sensibilmente sugli acquisti dedicati al Natale ma anche, perché no, per regalarsi un capo che a prezzo pieno non era possibile acquistare.

Un’iniziativa commerciale che ha avuto importanti effetti sul mercato: l'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano già lo scorso anno aveva infatti stimato in oltre 1,5 miliardi di euro gli acquisti nella rete commerciale tradizionale. Il Black Friday è diventato quindi una nuova opportunità per il consumatore che può scegliere prima e a prezzi vantaggiosi e al contempo uno slancio importante e irrinunciabile per il mercato.