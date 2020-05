Anche Arpa Fvg coinvolta nel Green Deal Europeo

L’ambizioso obiettivo che l’Europa si è data per giungere a un livello di sostenibilità elevato della propria società entro il 2050, coinvolge tutti i cittadini dell’Unione.

Il Green Deal Europeo (European Green Deal (ARPAFVG-Aria)), che è stato lanciato alla fine dell’anno scorso, è entrato subito nella fase operativa che prevede la stesura di norme e azioni comunitarie.

Per quanto riguarda le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, il piano proporrà di migliorare l'attuale obiettivo 2030, che attualmente prevede la riduzione del -40% delle emissioni di gas a effetto serra, portandolo al -50% o perfino al -55%, rispetto ai livelli di emissione del 1990.

E’ chiaro che tali riduzioni richiedono il coordinamento di tutte le parti della nostra società e non solo quella economica produttiva, per questo motivo il coinvolgimento dei cittadini, con le loro abitudini quotidiane, è imprescindibile.

E’ con questa consapevolezza che è stata promossa una consultazione pubblica (Commission launches online public consultation to gather stakeholder views on EU 2030 climate ambition increase) per mezzo della quale ciascun cittadino europeo può dare il proprio contributo alla definizione del percorso che porterà al conseguimento degli obiettivi del Green Deal Europeo.

La consultazione rimarrà aperta fino al 23 giugno 2020 (PUBLIC CONSULTATION 2030 Climate Target Plan).