Anche Cam3D a SamuExpo

Dal 31 marzo al 2 aprile alla fiera di Pordenone torna SamuExpo, evento di riferimento delle tecnologie e degli operatori per la lavorazione dei metalli e delle materie plastiche e la subfornitura. Alla manifestazione sarà presente anche CAM3D, azienda friulana che propone servizi di stampa 3D industriale, con specifiche soluzioni per l'intero ciclo di vita dei prodotti: dallo sviluppo del concept alla produzione definitiva.

Si rivolge ad aziende e professionisti che vogliono sfruttare tutte le potenzialità dell’additive manufacturing: l’appuntamento è al Padiglione 9, stand F 05. CAM3D nasce come divisione fortemente innovativa di CAM85, cooperativa radicata sul territorio friulano, attiva da 30 anni nel settore navale.

"Il progetto CAM3D prende il via proprio da qui – spiega il presidente di CAM85 Patrick Monetti - da una realtà solida ed efficiente che si è sempre distinta per eccellente qualità e affidabilità, grazie alla professionalità e passione del nostro team molto preparato, composto da una ventina di tecnici di lunga esperienza".

Forte della sua storia, la cooperativa di Palazzolo dello Stella ha messo a punto un servizio specifico sul territorio, che unisce tecnologie 3D di ultima generazione, un team dedicato di specialisti e la capacità di fare rete. Coinvolgendo realtà locali altamente qualificate come Atanor, startup innovativa esperta di Design for Additive Manufacturing e di tecnologie e sviluppo di materiali per la produzione additiva.

Per collaborare, condividere idee e trovare insieme le soluzioni migliori. L’obiettivo? Diventare il punto di riferimento sul territorio per progettisti, industrie, PMI, start up e per chiunque voglia entrare nel mondo della manifattura additiva, in qualunque settore, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.