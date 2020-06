Anche Fiume Veneto rinuncia alle sagre

Quest’anno le tradizionali feste enogastronomiche e sagre, organizzate ogni anno dalle pro loco e dalle associazioni del territorio di Fiume Veneto, non si svolgeranno.



“Gli effetti e le restrizioni del Coronavirus non permetteranno quest’anno l’organizzazione delle tradizionali sagre enogastronomiche. E’ una decisione presa da tutte le pro loco e associazioni del territorio comunale a causa delle forti limitazioni e divieti nel creare assembramenti, oltre che a rappresentare un ostacolo operativo non di poco conto per i tanti volontari impegnati nelle cucine e per il servizio al tavolo.



Alle difficoltà di natura prettamente operativa, mi sono complimentata con i Presidenti per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti dei ristoratori e dei pubblici esercizi: l’annullamento delle sagre vuole anche essere un modo per favorire la ripresa del loro lavoro durante questo difficile 2020. E’ un gesto veramente significativo e per nulla scontato.



Il comune di Fiume Veneto, infine, si è reso disponibile a trovare delle soluzioni che, in mancanza di introiti dalle stesse manifestazioni, possano permettere, alle associazioni che hanno in corso prestiti utilizzati per l’ammodernamento e l’adeguamento delle sedi, di proprietà comunale, di non trovarsi in difficoltà finanziaria.”