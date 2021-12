Anche Gorizia ha reso omaggio al centenario del Milite Ignoto

"Oggi come oggi Gorizia sta vivendo con grande emozione e partecipazione le iniziative a ricordo della tragedia della Grande guerra, ovvero delle decine di migliaia di giovani rimasti vittime di quei drammatici eventi e di cui il Milite Ignoto è diventato il simbolo e voglio esprimere un sentito grazie alle associazioni cittadine che tanto si stanno impegnando per onorare questa ricorrenza". Il sindaco, Rodolfo Ziberna, traccia un primo bilancio delle iniziative collegate al centenario del Milite ignoto che hanno visto una grande partecipazione della città.

"C'è stata una prima fase molto legata all'evento che, cento anni fa, portò Maria Bergamas a scegliere la bara con le spoglie di colui che poi diventò il Milite ignoto- rimarca il sindaco-, momenti che furono vissuti con grande intensità da Gorizia, considerando che le 10 bare fra le quali venne scelto il Milite ignoto furono collocate nella chiesa di Sant'Ignazio e da qui partirono poi per Aquileia. Abbiamo rivissuto quelle emozioni nella messa solenne, celebrata dall'arcivescovo, monsiglior Redaelli, in cui erano presenti tutte le associazioni, con i loro labari, con il loro bagaglio di ricordi. E tante sono state poi le iniziative, dal pannello esterno a Sant'Ignazio, con le foto e i testi in cui rivivono quei momenti di 100 anni fa, alle mostre nell'atrio del municipio e in via Rastello, dalle fiaccole itineranti fino all'albero piantato al Parco della Rimembranza.

E, a breve, partiranno altri eventi, con un'impronta evocativa e rievocativa. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il "cuore" delle associazioni goriziane che, ancora una volta hanno dimostrato di essere uno straordinario patrimonio per la nostra città a partire dall'Associazione Nazionale degli Alpini - Sezione di Gorizia, sempre presente, proseguendo con l’Associazione Nazionale Bersaglieri, l’Associazione Nazionale del Fante, l’Associazione Culturale Isonzo - Gruppo di Ricerca Storica, Il Lions Club Gorizia Host, il Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare, l’Associazione Via Rastello e gli Artisti Sergio Pacori e Juan Arias Gonano e l'Associazione Gorizia spettacoli. Un grazie anche all'ufficio della segreteria del sindaco che ha coordinato il programma della prima fase e agli uffici del settore cultura.

Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore alla cultura Fabrizio Oreti: "Gorizia ancora una volta ha dimostrato di sentire profondamente quei valori legati alla pace, alla patria, all'onore e al ricordo di chi si è sacrificato per la città e per l'Italia- sottolinea- e le nostre associazioni, con il loro lavoro e il loro esempio questi valori ce li ricordano ogni giorno e, in ricorrenze come quella del Milite ignoto, tornano in prima linea, non più per "sparare" e "uccidere il nemico" ma per ricordare le atrocità delle guerra e la necessità di tenere alta la fiaccola della pace".