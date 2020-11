Anche i matrimoni sono vittime del Covid

Anche per gli organizzatori di matrimoni, gli wedding planner, la pandemia è stato un disastro. “Il mese di novembre - spiega Valentina Malacart, titolare di Eventi&20, il più rinomato studio di Wedding Designer di Pordenone e oltre - era un periodo fermo per quanto riguarda i matrimoni anche prima del Covid. Adesso, ovviamente, lo è maggiormente. Per quanto mi riguarda, ho registrato, con il primo decreto, uno slittamento di tutti i matrimoni dalla primavera all’estate e, ora, dall’estate all’autunno 2021”.

Molte date erano state riorganizzate prima del Dpcm del 26 ottobre. “Alcuni sposi - continua la wedding planner -, visto che il numero di invitati era fissato a 30 persone al massimo, avevano deciso di fare due feste, per riunire in due turni almeno le 60 persone più care. Adesso molti sposi hanno preferito rimandare al 2021. C’è ancora molta paura e ora ancor più di prima, ma devo dire che ormai ci si è abituati a indossare la mascherina, al distanziamento e via dicendo. Certo è che le coppie che non hanno fretta e non vogliono rinunciare a una cerimonia in grande stile mi hanno contattato addirittura per il 2022”.



I matrimoni organizzati da Malacart sono di alto livello e quindi comportano un investimento importante. “Sicuramente - conclude l’imprenditrice - chi vive all’estero, ma vuole tornare a casa per le nozze, o desidera che i parenti lontani siano presenti hanno rimandato, onde evitare problemi. Io ho una sposa che aveva organizzato tutto in anticipo di due anni, ora ne sono passati quasi tre., in modo che arrivassero a largo anticipo. Adesso nessuno si offenderà, se l’invito arriverà con poco anticipo, o via wahtsapp.”.