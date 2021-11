Anche il palazzo deve parlare in friulano

Una prova di conoscenza del friulano per il personale dello Stato, come i Carabinieri che prestano servizio in Friuli. Concorsi pubblici con una parte del punteggio attribuito sulla base della conoscenza del friulano. Non sono prospettive fantasiose, ma condizioni già presenti per altre minoranze linguistiche in Italia, come per i francesi della Val d’Aosta, senza arrivare a forme di tutela ancora più stringenti come in Alto Adige Südtirol dove i concorsi pubblici degli enti locali sono organizzati su base linguistica: una percentuale di posti solo per tedeschi, una solo per gli italiani e una solo per i ladini a seconda della composizione della popolazione del Comune o della Provincia. Una prospettiva non fine a se stessa, ma per avere una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini che vi fanno riferimento.



SIAMO MAGGIORANZA - E tutto questo potrebbe essere replicato anche in Friuli (dove per altro i parlanti in friulano sono la maggioranza!), come è riuscita a dimostrare la Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane (Aclif) attraverso la testimonianza di autorevoli rappresentanti di altre regioni intervenuti al convegno organizzato a Capriva. Primi piccoli passi si stanno già facendo, però in maniera spesso spontanea in base alla buona volontà e al giusto senso identitario di alcuni amministratori locali. “In Friuli ci sono esperienze interessanti, come quelle del corpo di Polizia locale di Tolmezzo che risponde in friulano al telefono, ma serve una pianificazione di queste iniziative per renderle organiche – ha commentato Eros Cisilino, presidente della Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Arlef) -. Ad esempio la nostra agenzia ha appena emesso un bando per la cartellonistica e i Comuni aderenti sono circa 130 e coincidono con quelli aderenti ad Aclif”.



TRE PROGETTI

DOMANDA DI DIRITTI

- Infatti, la valorizzazione del friulano nelle istituzioni attualmente è concentrata sui 3 ‘progetti obiettivo’ previsti dal nuovo Piano di Politica Linguistica per il friulano di recente approvato dalla Regione: le segnaletiche stradali e per gli uffici, la formazione del personale per la conoscenza della lingua e dei diritti linguistici e i servizi per i siti internet e altre tecnologie. A queste azioni, recentemente si è aggiunta l’iniziativa direttamente dell’Aclif che ha realizzato un risponditore automatico italiano/friulano messo a disposizione dei Comuni (già 14 le sottoscrizioni) e la creazione di un vessillo di appartenenza all’Assemblea che potrà essere usato dai sindaci nelle manifestazioni ufficiali. La specialità linguistica, però, ve ben oltre e tocca campi dell’Autonomia non direttamente legati all’idioma, a volte non sfruttati a pieno, come la piena gestione dell’albo dei segretari comunali (figura di cui i Comuni soffrono una grave carenza), oppure la gestione diretta della scuola, competenza che dovrebbe tra breve essere assegnata dallo Stato dopo oltre dieci anni di confronto.- “La specialità regionale – ha ricordato l’assessore alle lingue minoritarie Pierpaolo Roberti - si fonda unicamente ormai sulla presenza di minoranze linguistiche che occorre tutelare e promuovere; per questo la Regione ha varato il Piano regionale per il friulano che prevede interventi per 5 milioni all’anno per i prossimi 5 anni, andando oltre la fine di Anche il palazzo deve parlare in friulano questa legislatura”. “Abbiamo avuto la conferma che dobbiamo stimolare la domanda di diritti linguistici da parte dei cittadini mantenendo la barra sulla tutela del friulano nell’attività della pubblica amministrazione senza esitazioni e tentennamenti comprendendo che possiamo dare un contributo determinante nella salvaguardia della nostra autonomia come Regione da cui derivano tante opportunità per i nostri cittadini” ha concluso il presidente di Aclif Markus Maurmair, annunciando l’organizzazione di un corso sui diritti linguistici per amministratori e personale degli enti locali.

LADINI - Giuseppe Detomas, procuratore del Comun general di Fascia, unica realtà sovracomunale riconosciuta con legge di rango costituzionale nel 2006, che unisce 6 Comuni ladini della Val di Fassa e dà servizi scolastici, ambientali, urbanistici e culturali ha parlato della discrepanza tra le norme di tutela e la loro applicazione tant’è che i ladini sono ancora in attesa di una carta di identità bilingue, per cui l’impegno deve essere continuo.



VALDOSTANI - Luciano Caveri, già europarlamentare e sottosegretario con delega alle minoranze linguistiche, ha spronato gli amministratori friulani a creare, come in Val d’Aosta, un albo regionale dei segretari comunali, cosa fattibile perché le due regioni hanno autonomia nell’organizzazione degli enti locali e si potrebbero fare concorsi pubblici con priorità per chi conosce il friulano.



SUDTIROLESI - Magdalena Amhof, presidente della Commissione Affari Istituzionali della Provincia di Bolzano, ha ricordato i pilastri della tutela della popolazione tedesca in Alto Adige che partono dal censimento in cui i maggiorenni, anche gli immigrati o i neoresidenti, devono dichiarare la loro appartenenza ad un gruppo linguistico (italiano, tedesco e ladino) e su quella base si assume personale nelle pubbliche amministrazioni e si danno servizi. Un sistema certo rigido e sempre oggetto di dibattito – ha riconosciuto Amhof – ma che fino ad oggi è riuscito a mantenere la pacifica collaborazione tra le diverse componenti della società altoatesina.



SLOVENI - Venendo a ‘casa nostra’ Erika Hrovatin, titolare di Posizione Organizzativa dell’ Ufficio centrale per la lingua slovena, creato dalla Regione nel 2015, ha ricordato che ad esso fanno riferimento 32 enti tra Comuni, Aziende Sanitarie e Camere di Commercio e che in 6 Comuni della Regione c’è il bilinguismo perfetto dove tutti gli sono redatti in sloveno e in italiano. L’Ufficio offre servizi di interpretariato, studio e consulenza e dal 2018 è il riferimento della rete tra enti che permette loro di accedere a fondi ulteriori per l’uso dello sloveno: una esperienza che sta consentendo ai Comuni con minoranza slovena di sentirsi più uniti, ha spiegato Hrovatin.