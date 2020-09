Anche in Fvg è suonata la prima campanella

Anche in Friuli Venezia Giulia oggi sono suonate le prime campanelle. La data ufficiale d’inizio del nuovo anno scolastico è stata fissata per mercoledì 16 settembre, ma diversi istituti hanno deciso di anticipare la ripresa delle lezioni in presenza, dopo oltre sei mesi di stop. A partire sono state sopratutto le prime classi, per consentire alle 'maticole' di prendere confidenza con gli spazi e le nuove regole.

Tra mascherine, distanziamento, ingressi scaglionati e separati e misurazione della temperatura (non prevista dal protocollo approvato da Ministero e Istituto superiore di sanità, ma introdotta in diversi istituti grazie a termoscanner o termometri digitali a disposizione del personale), il primo test è stato superato.

Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, in Friuli Venezia Giulia sono 141.042 gli alunni iscritti alle scuole statali, divisi in 7.410 classi. A questi si aggiungono i bambini e ragazzi degli istituti paritari. Nel dettaglio, 14.406 frequenteranno la scuola dell'infanzia, 46.182 la primaria, 30.641 la secondaria di primo grado e 49.813 le superiori; in questo caso, la maggioranza (23.247) hanno scelto un percorso liceale, mentre 18.532 hanno optato per un istituto tecnico e 8.034 per un percorso professionale. Guardando agli studenti con esigenze speciali, infine, sono 4.050 gli alunni con disabilità.

Dopo il messaggio di 'in bocca al lupo' del premier Giuseppe Conte, oggi a inaugurare ufficialmente l'anno scolastico 2020/21 sarà il Capo dello Stato. Nel cortile dell’istituto Comprensivo Rodari – Negri di Vo’ Euganeo, uno dei luoghi simbolo della pandemia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina oggi alle 16.30 saranno protagonisti della cerimonia “Tutti a scuola”. Ad animare la giornata, alcune delegazioni di studentesse e studenti - in rappresentanza degli istituti di tutta Italia - e personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, fra cui l’attore Alessio Boni, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, le campionesse di nuoto Simona Quadarella e Benedetta Pilato, il soprano Katia Ricciarelli, la cantautrice Levante, il cantautore Leo Gassmann e il gruppo Il Volo.

Presenzieranno alla cerimonia il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Segretario d’Aula Francesco Scoma - in rappresentanza del Presidente della Camera Roberto Fico -, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e la Vice Ministra dell’Istruzione Anna Ascani.