Anche in Fvg riparte il Mercoledì universitario

Durante il periodo di pandemia, gli universitari sono stati costretti a rinunciare alla didattica in presenza, ma anche alle occasioni di ritrovo e socializzazione. Adesso che le aule hanno finalmente riaperto alle lezioni, riprende anche la tradizione dei mercoledì sera dedicati agli studenti.

L’appuntamento già da parecchi anni è diventato un’abitudine. L’idea nasce dalla voglia di liberare la mente e passare una serata in compagnia, senza dover pensare a esami, crediti e lezioni, tra drink e buona musica. La scelta del mercoledì non è casuale, in quanto divide a metà la settimana e consente anche gli studenti fuori sede (che tornano a casa il venerdì, appena terminate le lezioni) di partecipare.

Gli ingredienti? Di solito prevedono un Dj set, cocktail a prezzo scontato e – in alcuni casi – anche la possibilità di vincere gadget a tema, come magliette o capellini.

Grazie alle varie riaperture dell'ultimo periodo – compresa quella delle discoteche - le serate di incontro tra i giovani sono finalmente ripartite e, dunque, già da qualche settimana, la notte del mercoledì ha iniziato a riaccendersi anche in Fvg.

L'evento universitario per eccellenza a Udine è il MercoleGin a 'La cantinetta del borgo', mentre a Trieste, l’appuntamento è al 'White Cafè'. Sempre nel capoluogo friulano, il bar 'Pinocchio Eat & Wine' ospita, dalle 18 alle 24, La notte universitaria, che permette di sfruttare lo spazio al coperto della galleria Astra in caso di maltempo. In Via Planis 30, invece, il ristorante 'Maison' propone le serate ‘Erasmus’: dalle 18.30 alle 23.30, si potrà godere di un buon aperitivo, drink e ottima musica.

Complice la voglia di uscire e divertirsi assieme degli studenti, le feste sono in aumento. Ecco che il 10 novembre, alle 23, ritorna a grande richiesta e in una veste tutta nuova l'AnimaL Il Mercoledì Universitario al 'Deus' di Trieste, in piazza Venezia. Lo stesso giorno è prevista anche l'apertura del Mercoledì universitario in Villa, appuntamento che poi animerà tutti i mercoledì dalle 20 alle 2.00 in 'Villa Riviera' a Pradamano.