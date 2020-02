Anche in Fvg si celebra il Safer Internet Day

Nell’ambito delle iniziative per il Safer Internet Day 2020, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo su tutto il territorio nazionale. Si è trattato di fatto di un’edizione speciale del progetto Una vita da social con lo svolgimento in contemporanea di incontri nelle scuole di cento capoluoghi di provincia italiani, all’insegna della sicurezza informatica e “per un internet migliore”.

A Trieste, nella sala comunale Bobi Bazlen, si è svolto un incontro formativo organizzato in collaborazione con il Comune di Trieste, alla presenza di alcune classi delle scuole secondarie di primo grado IC Roiano/Gretta e IC San Giovanni. Grande la partecipazione dei ragazzi presenti all’incontro, che hanno ricevuto alcuni gadget istituzionali e che sono intervenuti in più occasioni dimostrando conoscenza della rete e sensibilità, attenzione e rispetto verso gli altri, on line e nei rapporti interpersonali.

Hanno portato i saluti agli studenti anche il Questore Giuseppe Petronzi, l’Assessore comunale all’Educazione, Scuola e Ricerca e, per il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame la dottoressa Alessandra Rea, referente provinciale bullismo e cyberbullismo di Trieste.

Sono seguiti gli interventi di Manuela De Giorgi, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia che assieme all’Ispettore Luca Penna ha parlato dei rischi della rete. Lorenzo Bandelli, Direttore del Dipartimento Innovazione del Comune di Trieste, e Christian Tosolin, social media manager del Comune, si sono soffermati con gli studenti sull’educazione digitale e sull’applicazione “tik tok”.

L’incontro, oggetto di una diretta web sul canale YouTube del Comune di Trieste così da renderlo disponibile a più di 2000 studenti del territorio, è stato concluso da Antonella Brecel del Coordinamento Pedagogico del Comune di Trieste con un intervento sul riconoscimento e rispetto delle altrui emozioni.

Nel suo intervento il Questore ha sottolineato “la potenzialità della rete, che non deve mai sostituire le persone. Abbiate rispetto – ha proseguito – e non toccate la sensibilità degli altri. Internet non va demonizzato, ma disciplinato. Importante è la formazione e la consapevolezza dello strumento. Incontri come questi – ha concluso il Questore – devono creare questa consapevolezza”.

“Il lavoro di continua sensibilizzazione all’uso consapevole e responsabile della rete – ha dichiarato Manuela De Giorgi - è un’attività sulla quale investiamo tanto e che ci rende orgogliosi. E le giornate come queste, ormai celebrate in oltre 100 paesi, ci aiutano molto. Accendono i riflettori su temi di grandissima importanza che è essenziale siano all’attenzione di tutti. Giovani ma anche adulti. Ci rivolgiamo – ha concluso il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia - quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori dell’informazione e del settore new media, ma soprattutto ai genitori che non sempre sanno come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete”.