Anche Itaca aderisce a M'Illumino di Meno

La Cooperativa sociale Itaca aderisce anche quest’anno con i propri servizi, e in stretta collaborazione con gli enti locali di riferimento, a M’illumino di Meno la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 da Caterpillar e Radio2. L’edizione 2022, prevista il giorno 11 marzo, è dedicata a Pedalare, Rinverdire, Migliorare!



Le adesioni sono in continuo aggiornamento, ma sono già diversi i servizi che hanno confermato la loro partecipazione.



In provincia di Udine: i Doposcuola di Aiello del Friuli, Ruda e Bicinicco, il Doposcuola di Carlino e il Doposcuola di Porpetto, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Bagnaria Arsa, l’Asp Matteo Brunetti di Paluzza e l’Asp Stati Uniti d’America di Villa Santina dalla Carnia, la Casa di riposo Sarcinelli di Cervignano del Friuli, la nostra Comunità educativa diurna per minori Tal Grim di Ronchis.



In provincia di Pordenone: progetto Sghiribic di Maniago, Casa Carli, Officina creativa e gruppo appartamento Girasole sempre di Maniago, Residenza assistenziale alberghiera di Cimolais, il nostro nido d’infanzia Farfabruco di Pordenone.



VILLA SANTINA

PALUZZA

CERVIGNANO

RONCHIS

MANIAGO

MANIAGO

Le proposte per quest’anno di Rai Radio2 e Caterpillar si concentrano sostanzialmente su due aspetti: “il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili”.- Le prime anticipazioni arrivano dal Doposcuola di Carlino (UD), che ha aderito con “Pedalate green verso il futuro”, uno speciale laboratorio rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria previsto durante i momenti cre-attivi post compiti dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 (mercoledì escluso). I bambini saranno i protagonisti artigiani del lavoro suddiviso in piccoli gruppi, che saranno mediati dalle educatrici di Itaca, e costruiranno un triciclo di foglie, fiori e piante e materiale di riciclo. La scelta non della bicicletta ma del triciclo vuole sottolineare l’importanza di apprendere fin da piccoli il rispetto verso la natura e l’acquisizione della consapevolezza ambientale come stile di vita.- Il Doposcuola di Aiello del Friuli e il Doposcuola di Bicinicco organizzano l’11 marzo una giornata di riflessione sui temi del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Le educatrici coinvolgeranno i bambini approfondendo insieme le parole chiave dell’edizione 2022, donando a ciascuna di esse un significato: SPEGNERE, che cosa e perché? PEDALARE, perché è importante la bicicletta e quali sono gli altri mezzi di trasporto che non inquinano? RINVERDIRE, perché gli alberi sono parte fondamentale per il Pianeta e a cosa servono? MIGLIORARE, cosa possiamo fare noi concretamente? A seguire educatrici e bambini leggeranno insieme il decalogo di M’illumino di Meno per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile.Previsto, inoltre, un intervento sul giardino, ai bambini l’onore di rinverdirlo piantando dei fiori in due grandi aiuole. Tra i materiali utili per l’attività, fiorellini da piantare, uno per ogni bambino presente, terriccio, palette e innaffiatoio, guanti su richiesta dei bambini, materiali di riciclo in plastica e colla a caldo.Infine, per rafforzare il simbolo scelto quest’anno, il Doposcuola di Aiello costruirà con materiali naturali o di riciclo un piccolo spaventapasseri che raffigurerà una bicicletta, mentre il Doposcuola di Bicinicco realizzerà piccoli vasetti con delle piantine colorate. Durante la pausa ricreativa, entrambi i doposcuola spegneranno le luci.- Per i bambini del doposcuola di Ruda le educatrici hanno pensato ad una serie di appuntamenti rivolti alla sensibilizzazione sui temi della deforestazione e del consumo di carta, quattro le giornate previste: 18 e 24 febbraio, 3 e 11 marzo. Gli obiettivi sono rivolti a raggiungere una maggiore consapevolezza di quello che sta accadendo nel mondo con la deforestazione, dare l’opportunità ai bambini di essere, nel loro piccolo, parte attiva del cambiamento.Lo scorso 18 febbraio appuntamento introduttivo con visione di un breve video sulla deforestazione, cui è seguita una breve riflessione e condivisione di idee con brainstorming. A seguire i bambini si sono interrogati – con la guida delle educatrici – su cosa stiano in tal senso facendo “i grandi della Terra”, breve introduzione sui temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.Il 24 febbraio attività per stimolare nei bambini la consapevolezza che anche loro, nel loro piccolo, possono contribuire a salvare gli alberi, ma come? In base alle più recenti indagini, ognuno di noi consuma in un anno 57,5 Kg di carta, che corrispondono a 11.500 fogli, 31 fogli al giorno; se da un albero si ricavano 57.500 fogli, con tutti i fogli consumati in un anno da 10 bambini, quanti alberi si dovranno abbattere?Sono stati preparati due cartelloni con le sagome di due grandi alberi grandi: ogni bambino ha ricevuto un cartoncino indicante il numero di fogli che ciascuno di loro consuma in un anno, uno alla volta hanno poi appeso il cartoncino all’albero, riempiendolo fino a che lo stesso non è stato del tutto abbattuto. In questo modo hanno potuto constatare che per il consumo di carta annuo di 10 bambini si dovranno abbattere 2 alberi.Successivamente è stato chiesto ai bambini in che modo anche loro possono evitare di sprecare tanta carta e ognuno di loro ha compilato un bigliettino la propria idea. Tutti i biglietti sono stati così incollati su un cartellone.Giovedì 3 marzo è previsto il terzo appuntamento con un Laboratorio di riciclo della carta: educatrici e bambini cercheranno tutti insieme di produrre nuova carta utilizzando quella che generalmente viene gettata via.Appuntamento finale venerdì 11 marzo quando, con la carta prodotta nel Laboratorio di riciclo, i bambini creeranno piccoli libricini e sottobicchieri.- Ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 16, in particolare da giovedì 3 marzo fino a giovedì 10 marzo, i bambini e le bambine del Doposcuola di Porpetto partecipano al laboratorio di inglese, che in edizione speciale per M’illumino di Meno si tinge di note “Environmentally Friendly”: grazie ad un’insegnante dedicata di inglese i bimbi realizzeranno, utilizzando esclusivamente carta di riciclo, un dépliant sulle norme ambientali in italiano e in inglese.- Attenzione, cura e rispetto dell’ambiente sono uno dei punti cardine del mandato del neo insediato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Bagnaria Arsa, in fase di costruzione proprio in questi giorni la partecipazione all’appuntamento annuale con M’illumino di Meno: la mattina del 12 marzo è prevista la piantumazione di alcuni alberi, appuntamento che si allinea alle progettualità previste dalla scuola e dal Comune.– I residenti potranno partecipare ad una singolare gara con le pedaliere, le useranno per pedalare all’esterno della struttura, dove verranno posizionati gli attrezzi, circa una decina, che di solito vengono utilizzati all’interno per facilitare l’attività motoria degli anziani e delle persone a mobilità ridotta. Al contempo, chi non riuscirà a pedalare potrà impiantare in giardino alberi da frutto.– La casa di riposo di Paluzza partecipa a M’illumino di Meno, quest’anno il tema (PEDALARE, RINVERDIRE E MIGLIORARE) ci spinge con molta felicità a collaborare con il servizio di fisioterapia, per creare una giornata di cooperazione e riflessione sul ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante.La situazione attuale e il clima ancora invernale non ci permettono di pedalare all’aria aperta come un tempo, così grazie all’aiuto dei nostri colleghi fisioterapisti (e delle loro attrezzature) ricreeremo un “habitat green” permanente, dove poter fare attività fisica in armonia con ciò che ci circonda. Perciò quest’anno, come suggeriscono i nostri amici di Radio2, ci impegneremo a pedalare, favorendo l’attività fisica, e rinverdire migliorando il luogo in cui viviamo, tutto all’insegna di una sana e gioiosa collaborazione.– La sera dell’11 marzo è prevista la tradizionale cena a lume di candela per tutti i residenti. Prima della cena, verrà posizionata una cyclette in salone con le luci spente che, nel momento in cui un anziano inizierà a pedalare, “farà accendere le luci” per simboleggiare ed evidenziare il concetto delle energie alternative e del risparmio energetico.– “Verde fuori, verde dentro” è il titolo delle attività in partenza lunedì 7 marzo nella nostra Comunità educativa diurna per minori Tal Grim di Ronchis. L’equipe educativa di Itaca, visto il grande successo dal punto di vista “alimentare” riscosso in particolar modo l’estate scorsa tra i ragazzi, che nei mesi estivi hanno potuto apprezzare i prodotti a km zero dell’orto Tal Grim, ha pensato di coinvolgerli in occasione di M’illumino di Meno nella progettazione dell’orto per l’estate 2022.Per tutta la settimana i ragazzi si occuperanno di pensare e poi aprire il nuovo orto. Insieme alle educatrici si recheranno in vivai specializzati per scegliere una serie di piante per abbellire la Comunità, da posizionare sia all’esterno sia all’interno. Tutte le attività andranno avanti perché sia tutto pronto entro venerdì 11 marzo.“La nostra fortuna è di essere circondati da un gruppo di ragazzi appassionati nella cura dell’orto e delle piante – spiegano le educatrici di Tal Grim -. Peraltro, qui la terra è nera e ricca di sostanze nutritive naturali, non abbiamo bisogno di concimi, siamo vicini al fiume Tagliamento e l’acqua non ristagna. Anche per questo il nostro orto l’anno scorso ha prodotto molti frutti, che tutti i ragazzi hanno molto apprezzato a tavola, motivo per cui abbiamo pensato di ripetere l’esperienza anche quest’anno, non ultimo anche per la valenza educativa che queste attività mettono in campo”.– In arrivo l’11 marzo alle 18 “Il tempo di una canzone”, intrattenimento musicale acustico in Borgo Coricama a Maniago a cura di “The Revolution”, band composta da operatori e beneficiari dei servizi della salute mentale, unitamente agli amici Simone e Francesca. Contestualmente, all’interno della sede di Sghiribiç sarà allestita una piccola esposizione di lampade artigianali della linea “Mi illumino se serve” e degli orologi realizzati durante le attività creative e socializzanti del laboratorio, a simboleggiare il tempo della consapevolezza che, attraverso i piccoli gesti nella gestione dell’energia, sono preziosi per il nostro Pianeta. Le lampade, in sintonia con la Giornata del risparmio energetico, resteranno spente, ad illuminarle la luce delle candele. Prevista anche la successiva piantumazione di un albero in luogo da definire, che sarà messo a disposizione dal Vivaio forestale Pascolon, che sarà simbolicamente presente durante l’iniziativa.– Il riciclo è parte fondante delle attività del laboratorio Officina creativa che, in occasione di M’illumino di Meno, ha realizzato delle Falene di carta riciclata. I beneficiari di Casa Carli e Girasole, come ogni anno, celebreranno l’evento con l’aperitivo a lume di candela. Qui sotto le Falene appositamente create per M’illumino di Meno e le Farfalle per la Pace con un pensiero di speranza per il popolo dell’Ucraina.- La Casa anziani di Cimolais è uno dei servizi storici di Itaca amici di M’illumino di Meno. Oltre alla tradizione oramai consolidata di aderire alla Giornata del risparmio energetico con una cena a lume di candela, confermata anche per quest’anno, è prevista la messa a dimora alcune piante perenni nel giardino antistante la Casa.Per questa 18^ edizione il tema include anche la bicicletta, “ci stiamo organizzando per far sì che questa iniziativa si possa concretizzare con l’acquisto di una parabike o di un risciò, che per i nostri residenti potrà essere un mezzo alternativo all’auto, soprattutto per coloro i quali hanno qualche difficoltà motoria, che sarà utilizzato quando dovranno recarsi in paese, che si trova a poca distanza dalla struttura. Ci sembra una soluzione funzionale e concreta, il cui scopo è anche svolgere una moderata attività fisica stando all’aria aperta. Riteniamo abbia anche un lato divertente e stimolante, un’occasione per incrementare la voglia di evadere dalla routine”.– Anche i bimbi e le bimbe del nostro nido Farfabruco parteciperanno a M’illumino di Meno, venerdì 11 marzo le nostre educatrici hanno preparato per loro alcune attività giocose che prevedono la semina di alcune piantine, anche utilizzando le speciali matite del progetto Caleidos, matite sprout biodegradabili con semini che si piantano e crescono.