Anche la Pediatria di Udine ha i suoi angeli in corsia

Anche il reparto Pediatria dell'Azienda Ospedaliero/ Universitaria di Udine ha i suoi angeli in corsia che in queste settimane hanno fatto la loro parte per sostenere la difficile situazione. Per questo i volontari dell'Associazione ABIO (Associazione Bambino In Ospedale), in occasione della festività Pasquale, hanno voluto testimoniare la propria riconoscenza e vicinanza donando al personale del reparto un uovo gigante di cioccolato per allietare le giornate festive a chi le ha trascorse in "trincea" e donare loro un po' di serenità.