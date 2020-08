Anche le proposte Scout si adeguano al Covid

Il Coronavirus ha costretto anche gli Scout a ripensare le loro proposte. Una delle tante attività che ha subito le conseguenze della pandemia sono stati i classici campi estivi. Per mantenere intatta la morale e lo spirito delle guide e degli esploratori (12-16 anni), i capi del gruppo Udine 7 Alberto Peratoner hanno proposto una nuova sfida dall’1 al 9 agosto, che forma parte di una serie di eventi per celebrare i 50 anni del gruppo.

Il campo estivo ‘alternativo’ ha proposto il percorso dell'Alpe Adria Trail, in bicicletta, da Tarvisio fino alle foci dell’Isonzo, sfruttando le ciclovie e le strade meno percorse della nostra regione. “Un modo semplice, ma allo stesso tempo avventuroso per far conoscere ai nostri ragazzi le bellezze del Friuli. La proposta è nata da una crisi, ma noi educatori l'abbiamo vista come un'opportunità unica. Così, abbiamo creato questo percorso, senza il quale i ragazzi sarebbero rimasti a casa”, spiega il capo campo Walter Mattiussi.

Non meno di 220 chilometri divisi in quattro tappe. I 22 ragazzi presenti hanno pedalato divisi in squadriglie (piccoli gruppi di sei persone) assieme a un educatore adulto. Alla fine di ogni tappa i partecipanti hanno bivaccato, ognuno con la propria tenda, in posti prestabiliti, generalmente nelle sedi di altri gruppi scout friulani (Gemona, Artegna, Udine e Cervignano).

“Al di là del pedalare, siamo riusciti a portare avanti altre attività classiche dei nostri campi: camminare in montagna, fare orienteering, cucinare…”, aggiunge Mattiussi.

Questa proposta ha comportato anche il supporto di un’affiatata squadra logistica al seguito per preparare i pasti, offrire supporto tecnico per le bici e aiuto nel trasporto delle tende e zaini.