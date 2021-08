Anche per le sagre scatta il Green Pass

Da venerdì 6 agosto anche per spettacoli aperti al pubblico, sagre e fiere, convegni e attività congressuali, centri culturali, sociali e ricreativi, scatta l’obbligo del Green Pass. Per poter partecipare sarà quindi necessario essere in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (aver cioè completato il ciclo vaccinale o essere guariti dal Covid) o presentare un test molecolare o antigenico negativo eseguito entro 48 ore.

La verifica della validità avverrà attraverso un’apposita app che consentirà, tramite uno smartphone, di scannerizzare i QR Code del Green Pass e dire se il documento è valido o meno.

La notizia, come per molti altri settori, ha creato scompiglio tra le Pro Loco Fvg, impegnate nell’organizzazione dei tradizionali appuntamenti che animano i nostri paesi. “L’obbligo del Green Pass dal 6 agosto ha generato immediatamente, come prevedibile, molti dubbi e preoccupazioni sulle modalità di controllo e sull’impatto che questa misura avrà sulle nostre Pro Loco, già duramente provate da regole e burocrazia in materia di sicurezza, sebbene non si possa non essere favorevoli all’utilizzo della certificazione per gli eventi”, commenta il presidente dell’Unione nazionale Pro Loco Antonino La Spina.

“I dubbi principali riguardano i tempi per espletare le operazioni di verifica e chi è tenuto a controllare il regolare possesso del documento, considerato che gli organizzatori e i gestori delle attività saranno responsabili del controllo dei Green Pass, sebbene sulle modalità è prevista una successiva ordinanza del Ministro della Salute. Consapevole di tutto ciò, abbiamo già chiesto al Presidente del Consiglio Draghi e ai Ministri Speranza, Lamorgese, D’Incà, Garavaglia e Gelmini un’audizione urgente affinché in fase di conversione del Decreto Legge 105/2021 possano essere evidenziate in un intervento emendativo le discrasie e le difficoltà interpretative che, se non corrette o chiarite, porteranno inevitabilmente all’impossibilità di realizzazione di oltre 100.000 piccoli e grandi eventi che ogni anno grazie alle Pro Loco muovono e animano i territori, promuovendo culture e tradizioni locali, con gravi danni sociali ed economici per le piccole realtà territoriali”.

“Siamo consapevoli che le norme in vigore in materia di contenimento del contagio non lasciano altre possibilità per le manifestazioni che possano creare assembramenti e, quindi, rinunciare agli spettacoli pirotecnici, alle manifestazioni che consentano alle persone di accalcarsi, ai giochi in piazza, al punto di ristoro, non dipende da una scelta della Pro Loco, ma dall’obbligo civile e morale di rispettare le norme. Possiamo anche non condividerle, ma dobbiamo rispettarle, pur facendo sentire forte la voce del distinguo e delle tante difficoltà che non possono e non devono fermare le nostre attività nel rispetto di regole certe”, prosegue La Spina.

“Attendiamo, quindi, di conoscere le determinazioni del Governo sulle nostre richieste e i chiarimenti sui dubbi interpretativi evidenziati, che ci auguriamo possano portare a una definizione certa di regole e comportamenti nel pieno rispetto delle norme sul contenimento dei contagi", conclude il presidente nazionale.