Anche Pordenone ricorda Giulio Regeni

Anche quest’anno, il 25 gennaio, su iniziativa di alcuni cittadini pordenonesi, sarà organizzata una manifestazione per ricordare Giulio Regeni a cinque anni dalla sua morte.

Seppur a distanza, l'intenzione è quella di creare un momento di raccoglimento ideale attorno alla famiglia del ricercatore friulano e sostenere il suo desiderio di conoscere la verità su quanto di terribile è accaduto al loro figlio e a quanti come lui perseguono lo studio dei diritti civili in Paesi dove questi sono ancora drammaticamente negati.

Sarà un’occasione per condividere cosa è accaduto quest’anno attorno a questa vicenda e leggere alcune pagine del libro “Giulio fa cose”, pubblicato a inizio 2020 proprio su iniziativa della famiglia, a imperitura memoria di quanto accaduto.

Alle 19.41 un minuto di silenzio ricorderà il momento preciso in cui Giulio è scomparso nel 2016. Lo scopo dell'incontro è anche quello di dare forza alle iniziative della famiglia, con l’auspicio che sia di aiuto a sollecitare il nostro Governo a compiere azioni mirate e decise per ottenere verità e giustizia per Giulio.

L’appuntamento è per lunedì 25 gennaio alle 19.15 con un evento Facebook (dalla pagina de Il Fiume Pordenone) e Zoom (id 87109588749 passcode: 797285), adeguandosi alle restrizione Covid del momento. L'invito a chi intende partecipare è quello di portare una candela da accendere nel momento di raccoglimento finale.