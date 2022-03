Anche Tavagnacco festeggia la Giornata mondiale dell’Acqua

Il 21 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua e per l'occasione l’Amministrazione comunale di Tavagnacco ha consegnato delle borracce agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo. L’iniziativa fa parte di un percorso iniziato con il progetto “Plastic Free Assieme per l’Ambiente”, rivolto alla scuola, dove si sono trattati i temi del contenimento dei rifiuti, in particolar modo della plastica, il ciclo dell’acqua e la salvaguardia dell’ambiente.



L’Amministrazione Lirutti, sensibile a questi temi e volendo agire in modo tangibile, ha partecipato ad un bando regionale che ha permesso, grazie ad un parziale finanziamento, l’acquisto e l’installazione di distributori di acqua microfiltrata che sono stati posizionati in ogni plesso scolastico del Comune.



“La nostra volontà – commenta l’Assessore all’Istruzione Giovanna Mauro - è quella di incentivare il consumo di acqua potabile controllata, riducendo contemporaneamente l’utilizzo della plastica. A tal proposito abbiamo voluto dotare ogni alunno dell’Istituto di Tavagnacco di una borraccia personale per un proprio rifornimento, consapevoli che le nuove generazioni sono molto sensibili riguardo l’ambiente e sono la risorsa per mettere in atto comportamenti corretti.”



“Ampliando e andando nell’ottica di una diffusione più ampia di queste buone abitudini – continua l’Assessore Mauro - uno stesso distributore è stato posizionato anche all’interno del palazzo comunale, permettendo così anche ai dipendenti comunali e agli amministratori di contribuire a queste progettualità e andare verso le stesse finalità.”“Vorrei ringraziare la scuola per la collaborazione – conclude l’Assessore Mauro – e un grazie in modo particolare agli uffici ambiente e manutenzioni che in modo puntuale ed efficiente ne hanno permesso la realizzazione. L’impegno dell’amministrazione è quello di continuare a potenziare e sensibilizzare iniziative in questo settore nei confronti dei ragazzi, ma anche nelle generazioni adulte.”Il progetto è stato seguito e ideato dall’assessore all’Istruzione Giovanna Mauro insieme al consigliere con delega all’ambiente Andrea Foschiatti.