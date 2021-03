Anche Udine s'illumina di lilla

La Questura di Udine, nel pomeriggio di ieri, ha partecipato con l'Amministrazione comunale all’evento 'fiocchetto lilla' in occasione della X Giornata nazionale contro i Disturbi del comportamento alimentare. In tutta Italia, alcuni palazzi storici sono stati illuminati con una luce viola per sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tematica dei disturbi dell’alimentazione; dal 13 al 15 marzo l’iniziativa vede coinvolte molte altre città tra cui Milano, Venezia, Genova, Pisa, Biella, Roma , Barletta, Catania, Rimini, Brescia, Napoli, Cervia, Bologna, Palermo, Varese e Lodi.

All’evento in via Mercatovechio erano presenti, nel rispetto della normativa anti-Covid, l’Assessore per le Pari Opportunità del Comune di Udine Elisa Battaglia, la Referente Provinciale dell’Associazione “il filolilla” Lucia Orso, il Presidente dell’Associazione nazionale Polizia di Stato Sezione di Udine Giovanni Roselli, la Presidente dell’Andos Udine (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Mariangela Fantin e il presidenti Unci Sezione Udine (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) Carlo Del Vecchio.

Poco si conosce in merito a questa malattia nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia considerato i Disturbi del Comportamento Alimentare - come anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating - la seconda causa di morte fra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali; in Italia le statistiche rivelano che più di tre milioni e mezzo di persone sono affette da patologie riconducibili a disturbi del comportamento alimentare.

Compito dell’Associazione, costituitasi nel 2018, è proprio quella di far conoscere la malattia informando, divulgando e aiutando giovani, giovanissimi e i loro familiari al fine di prevenire o intervenire per tempo. Tale attività di sensibilizzazione viene rivolta anche agli operatori sociosanitari, educatori e diverse figure professionali che ogni giorno rilevano situazioni di disagio e alla popolazione tutta, affinchè il percorso di cura venga intrapreso tempestivamente.