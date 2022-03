Anche Uniud aderisce a M'illumino di meno col tema 'Rinverdiamo'

Anche l’Università di Udine aderisce a M'illumino di meno, la campagna nazionale sul risparmio energetico promossa dal programma radiofonico Caterpillar che si terrà l’11 marzo.



Quest'anno la campagna mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. L'invito di quest'anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare.



L’Ateneo invita tutta la comunità a ridurre i consumi, in particolare nella giornata di venerdì 11 marzo, con lo spegnimento delle luci non necessarie nelle proprie sedi e invita le docenti e i docenti a dedicare qualche minuto delle proprie lezioni ai temi promossi dalla campagna nazionale.



Ma in particolare Uniud chiede a tutte le studentesse e studenti di raccontare attraverso un'immagine il tema "Rinverdiamo”: scegliendo ad esempio un angolo verde universitario che piace oppure che andrebbe migliorato/valorizzato. Nella foto è possibile aggiungere filtri, adesivi o disegni per rendere evidente la propria idea di miglioramento.



Per partecipare è sufficiente pubblicare, dal 4 al 13 marzo, sul proprio profilo Instagram o Facebook (che deve essere di tipo aperto), un post (non una storia) con un'immagine accompagnata da una breve descrizione dell’azione proposta. Nella didascalia vanno inseriti i tag @uniud @uniud.sostenibile e gli hashtag: #uniudsostenibile #milluminodimeno



L’iniziativa è organizzata da Uniud Sostenibile www.uniud.it/sostenibile