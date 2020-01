Ancora in vendita il calendario della Polizia di Stato 2020

Fino al 2 febbraio, a Pordenone si potrà acquistare il Calendario 2020 della Polizia di Stato al bookshop del Palazzo Arti Fumetto Friuli Paff!, in Parco Galvani, dove è in corso la mostra ‘Matite e Manette – La Polizia nel Fumetto’ (www.paff.it). La mostra nasce da un’idea sviluppata tra la Questura di Pordenone, il Paff! e il Comune di Pordenone. L’obiettivo della mostra è di evidenziare la ‘forza del disegno’, strumento per veicolare diversificati valori sociali, tra i quali quelli della legalità e della solidarietà.

Il costo del calendario è di 8 euro per la versione da parete e 6 per la versione da tavolo. Il calendario per l’anno 2020 è stato realizzato dal fotografo Paolo Pellegrin, vincitore di 10 edizioni del World Press Photo. Pellegrin, tra i migliori fotografi e videomaker al mondo, e membro effettivo di Magnum Photos dal 2005, attraverso la fotografia rappresenterà l’attività operativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impegnati nel loro quotidiano servizio.

Il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Italiano per l’Unicef, che finanzierà il progetto connesso alla celebrazione del 30esimo anniversario della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Anche quest’anno il Comitato italiano per l’Unicef donerà una quota del ricavato delle vendite del calendario al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato.