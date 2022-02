Ancora pochi giorni per aderire a 'Help - L'ambulatorio per tutti'

Giovedì 10 febbraio alle ore 14 è il nuovo termine che i giovani del Friuli Venezia Giulia hanno per inviare la domanda di partecipazione al nuovo bando del Servizio Civile Universale (attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it) che prevede la selezione di volontari da impiegare in tutta Italia e all’estero per un totale di 2.818 proposte per 56.205 posti disponibili. In regione sono 814 i posti disponibili, tra cui anche i quattro posti del progetto “HELP - l’ambulatorio per tutti” di DonK Humanitarian Medicine e Arci Servizio Civile Friuli Venezia Giulia, il cui bando completo è disponibile al link http://bit.ly/BandoDonkSCU.



A partire dalla prossima primavera i volontari in servizio civile saranno dunque coinvolti nell’offrire assistenza sanitaria e orientamento per l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Inserito nell’ambito del programma “Comunità solidali”, il “Progetto HELP - L’ambulatorio per tutti” mira a promuovere il diritto alla salute e all’inclusione sociale anche delle categorie ritenute fragili. In particolare, riguarda richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria, minori stranieri non accompagnati e altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale.



Le attività di progetto contribuiscono, inoltre, al raggiungimento dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” intervenendo nell’ambito di azione del programma “Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni”.Il Servizio Civile Universale dura 12 mesi ed è previsto un impegno settimanale di 25 ore per un rimborso mensile di € 444,30. La sede principale di attuazione è quella dell’associazione in via Besenghi, 16 a Trieste, ma ci sposterà anche in strada e nei centri di accoglienza a Trieste e provincia.