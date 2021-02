Andos Udine lancia un concorso per gli artigiani digitali

In occasione dell'8 marzo, l'Associazione nazionale donne operate al seno-Comitato di Udine lancia una nuova iniziativa, con una doppia finalità: valorizzare la figura della donna nella società attuale e sviluppare una nuova relazione tra scuola e volontariato sociale.

L'Andos Udine ha così indetto un contest dedicato agli allievi e alle allieve delle classi maker (Artigianato Digitale) dello Ial di Udine e Pordenone, appassionati di tecnologia, design, arte, sostenibilità, modelli di impresa innovativi, i quali, partendo dal logo dell'associazione “Andos odv” dovranno creare un’immagine, un logo e/o un gadget per valorizzare la figura della donna al giorno d’oggi.

"Il concorso – spiega la presidente Mariangela Fantin -, intende promuovere lo sviluppo di idee socialmente utili, il collegamento tra il mondo della formazione e il sociale e la sinergia tra scuola, artigianato digitale e il volontariato. Alla base del progetto c'è la figura della donna nella società e, in particolare, la volontà di spingere soprattutto i giovani ad una riflessione sul motivo per il quale la donna viene festeggiata l’8 marzo: un’occasione per riconoscere le conquiste femminili sul piano dei diritti, dell’economia e della politica e per meditare sulle discriminazioni e sulle violenze che, ancora oggi, colpiscono le donne, come purtroppo ci sta mostrando la cronaca anche in questo inizio 2021".

I lavori sono da presentare in formato digitale e/o fisico entro le 17.30 del 24 febbraio all’Ufficio Segreteria dell’Istituto Ial Fvg (sede di Udine); gli elaborati saranno poi valutati da una giuria composta dalla presidente di Andos-Comitato di Udine, un dirigente dello Ial Fvg, due referenti delle classi coinvolte e uno dell'Academia del Gusto, che collabora al progetto. I primi due

classificati riceveranno un buono da 50 euro e il terzo classificato uno da 30, spendibili presso l'Office Gallery al Città Fiera; i classificati dal quarto al sesto posto riceveranno delle cuffiette audio e quelli dal settimo al decimo una chiavetta usb.

La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di consegna si terranno lunedì 8 marzo alle 16 presso l'Academia del Gusto al primo piano, area azzurra Centro commerciale Città Fiera.