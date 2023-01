Andrea Maggi ambasciatore di Spreco Zero

"Cambiare è naturale, prima che necessario. Cambiare in meglio, invece, è doveroso". Parola dello scrittore e insegnante Andrea Maggi, per il grande pubblico, più familiarmente, il mitico Prof. de Il Collegio di Rai2.

E' lui l’Ambasciatore di Buone Pratiche della campagna Spreco Zero 2023 e della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, come sempre in calendario il 5 febbraio, quest’anno al traguardo della sua decima edizione.

Attraverso il suo impegno Andrea Maggi promuoverà i valori dello sviluppo sostenibile e l’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale nel quotidiano, nel nome anche delle generazioni future che abiteranno il pianeta. Un traguardo che Andrea Maggi da tempo indica come strada maestra attraverso la sua attività di divulgazione di contenuti, rivolti soprattutto ai giovani, veicolati in particolare sui i social, dove ha un seguito di oltre quattrocentomila follower su Instagram e più di mezzo milione su TikTok.

Maggi interverrà, martedì 31 gennaio, alle 15 su piattaforma zoom, al lancio di Sprecometro, la rivoluzionaria app scaricabile gratuitamente in occasione della decima Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare in calendario il 5 febbraio.

Sprecometro è stato testato in anteprima dagli studenti dei nuovi Licei di Transizione Ecologica di tutta Italia: aiuta concretamente a prevenire gli sprechi e misura la nostra impronta carbonica e idrica. Per questo Sprecometro diventerà un vero “contapassi” personale, in direzione dello sviluppo sostenibile. E il 2 febbraio Andrea Maggi sarà fra i protagonisti degli eventi ufficiali della Giornata di sensibilizzazione sullo spreco di cibo in Italia, accessibili a tutti in streaming live dalle 11.30 sul canale youtube Spreco zero al link.

"I grandi obiettivi – spiega il fondatore della campagna Spreco Zero Andrea Segrè - hanno bisogno di supporters esemplari per arrivare all’attenzione concreta dei cittadini ed essere condivisi nelle buone pratiche delle nostre vite. Andrea Maggi, “Prof”. iconico ma insegnante anche nel quotidiano impegno della sua vita, incarna un legame concreto e vitale con i giovani della gen. Z e Alpha, un ponte di futuro che insieme vogliamo costruire attraverso iniziative come lo Sprecometro".

Insegnante di Lettere nella scuola secondaria di I grado, pordenonese classe 1974, Andrea Maggi è divenuto l’insegnante più famoso d’Italia come il professore di italiano, latino ed educazione civica nel docu-reality di Rai2 Il Collegio. Dal gennaio 2023 è ospite fisso, con il ruolo di VAR della grammatica, nel programma “Splendida Cornice” di Rai3 con Geppi Cucciari. È stato ospite in numerosi programmi Rai come Uno Mattina, Uno Mattina in Famiglia, I Fatti Vostri, Detto Fatto, Quelli che, I Soliti Ignoti, Nei tuoi panni, TG2 Post. Come scrittore ha pubblicato molti romanzi, nel 2022 “Storia di amore e di rabbia” (Giunti), vincitore del Premio internazionale Città di Como / Bambini e Ragazzi, e nel 2021 sempre per Giunti “Conta sul tuo cuore” e per Piemme “Il cuore indocile - come amare Manzoni ai tempi della trap”. Ha collaborato con aziende e istituzioni pubbliche e private per la diffusione di contenuti rivolti ai giovani su temi come orientamento, sostenibilità, pari opportunità nonché per la divulgazione di contenuti di ambito squisitamente letterario e culturale.

Gli eventi della decima Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare sono promossi per iniziativa della campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, dell’ANCI e di RAI per la sostenibilità e si svolgeranno a Roma giovedì 2 febbraio, dalle 11.30 nello Spazio Europa – sede di Rappresentanza Permanente della Commissione Europea (via IV Novembre, 149), Coordnati dal Direttore scientifico Waste Watcher International-Università di Bologna e fondatore campagna Spreco Zero Andrea Segrè interverranno, fra gli altri, il Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il Presidente Federalimentare Paolo Mascarino, il Presidente Confagricoltura e Coordinatore Nazionale Agrinsieme Massimiliano Giansanti, il Vice Direttore Generale FAO, Maurizio Martina, il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti, il Presidente Federalimentare Lino Enrico Stoppani, l’Inviato speciale per la Sicurezza Alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Stefano Gatti, il Direttore Rai Per la Sostenibilità Roberto Natale.

Tutti potranno seguire la diretta sui canali social della campagna Spreco Zero. Sarà l’occasione per la presentazione del nuovo report dell’Osservatorio Waste Watcher International con i dati del “Caso Italia” 2023, un'indagine promossa dalla campagna Spreco Zero in sinergia con l’Università di Bologna e IPSOS, dedicata come sempre allo spreco alimentare e alle abitudini di fruizione e gestione del cibo. Info e aggiornamenti sul sito sprecozero.it