Anffas Day a Udine porte aperte nella sede di via Diaz

Anffas Udine apre le porte al pubblico in occasione dell'Anffas Day. L’associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale di Udine aprirà le sue porte della sede di via Diaz n. 60 a Udine, lunedì 28 marzo a partire dalle 10.



Il tutto per presentare le attività dell’associazione di Udine, esporre le difficoltà del momento (dai tagli dei fondi all’emergenza Covid che ancora influenza le attività associative) e presentare il progetto “Nuovo Diversamente Doc” in collaborazione con I Bambini delle Fate. Si tratta di un’importante iniziativa nata per inserire a livello lavorativo le persone con disabilità intellettiva o relazionale in alcune aziende agricole dei Colli Orientali.