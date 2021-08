Angelica Drinovec di Buttrio è Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia

Angelica Drinovec, diciannove anni di Buttrio, studentessa universitaria di allevamento e salute animale si è aggiudicata ieri, al termine di una piacevole trasmissione televisiva in diretta su Telefriuli, il titolo di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” conquistandosi così l’ammissione alle prefinali nazionali di “Miss Italia”.

Angelica pratica danza classica e, nel tempo libero ama ascoltare musica e guardare film; ha dichiarato di aver partecipato a “Miss Italia” per affrontare le sue insicurezze e per vivere nuove emozioni.



L’elezione presentata da Michele Cupitò, alla quale hanno partecipato ventiquattro concorrenti, è avvenuta al termine di una diretta su Telefriuli che ha visto la partecipazione di due ospiti davvero straordinari: la “patron” di Miss Italia Patrizia Mirigliani e, in collegamento dagli Stati Uniti (New Jersey), Wanda Matzaun, novant’anni compiuti nel mese di luglio che, nel 1951 alla “Taverna Municipale” di Grado si aggiudicò il titolo di “Miss Venezia Giulia” e partecipò alla finale a Sanremo di “Miss Italia” di quell’anno.



La puntata di ieri serauna trasmissione realizzata da Telefriuli e dall’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, che ha trasferito in uno studio televisivo e portato al pubblico a casa le emozioni che si vivono in una selezione in Piazza dedicando ogni puntata ad una Città, alle sue bellezze, alle sue caratteristiche ed alla sua storia.Informazioni ed aggiornamenti su “Miss Italia” in Regione sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.