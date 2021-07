Angelica Mazzero è Miss in Onda Tricesimo

Angelica Mazzero, 21 anni di Cervignano del Friuli, che lavora in un centro estetico è la vincitrice della quarta puntata della trasmissione di Telefriuli, “Miss In Onda” che ieri sera ha assegnato il titolo di “Miss In Onda - Tricesimo”. Con Angelica sono state premiate, al secondo posto, con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Giulia Sofia Lupieri, 18 anni di Pradamano, neodiplomata al liceo classico europeo; al terzo posto, il titolo di “Miss Be_Much” è stato assegnato a Gaia Capitanio, triestina 22enne, studentessa in scienze della formazione che pratica nuoto a livello agonistico; quarta classificata, Michela Modesto, 21 anni di Majano, impiegata in uno studio di amministrazioni condominiali; quinta classificata Chiara Mesaglio di Palazzolo dello Stella, studentessa in scienze dell’educazione; al sesto posto, Ionelia Monica Cojocaru di Ramuscello, 19enne imprenditrice. Le sei vincitrici sono ammesse alle finali regionali di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, ha visto la partecipazione del Vicesindaco Renato Barbalace che ha parlato del recente premio europeo “Eloge” assegnato a Tricesimo per la buona amministrazione; dell’Assessore alle Attività Produttive Federico Artico; del Presidente dell’Associazione Rosade Furlane Daniele Del Fabbro; di Aldo Martinuzzi che ha parlato della Banda Cittadina e del Gruppo degli Ottoni (Brassevonde) e di Nevio Merlino della Polisportiva Comunale. Nel corso dello spettacolo si è esibito in due performance Michele Mazzon di DNA Studio di Tricesimo.

Ricordiamo che “Miss In Onda” è una trasmissione realizzata da Telefriuli e dall’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, che trasferisce in uno studio televisivo e porta al pubblico a casa le emozioni che si vivono in una selezione in Piazza. Ogni puntata è dedicata a una località, alle sue bellezze e alle sue caratteristiche e nel contempo si elegge la Miss con il nome della trasmissione abbinata alla località’ scelta come protagonista. Prossima selezione, venerdì 6 agosto alle 21, su Telefriuli dove sarà assegnato il titolo di “Miss In Onda - Latisana”.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.