Angelica Mazzero è Miss Sapori Pro Loco

Sapori Pro Loco ha la sua miss: è Angelica Mazzero di Cervignano del Friuli, eletta nello scenario di Villa Manin di Passariano di Codroipo.

Angelica, 22 anni, ha la passione del make-up, lavora presso un centro estetico ed è stata, con altre tredici concorrenti, protagonista di un piacevole spettacolo in diretta su Telefriuli, presentato da Michele Cupitò che ha visto le candidate al titolo sfilare con abiti eleganti, body e, per l’occasione con abiti e costumi da bagno d’epoca degli anni cinquanta, sessanta e settanta per un “tuffo nel passato” particolarmente apprezzato dal numeroso pubblico presente.

Con Angelica sono state premiate: al secondo posto Venesha Dural, 18 anni di Valvasone-Arzene, studentessa al liceo linguistico; Chiara Mesaglio di Palazzolo dello Stella, 20 anni, studentessa in scienze dell’educazione, terza classificata; al quarto posto, Manuela Pischiutta, 25enne di San Daniele del Friuli, istruttore tecnico; quinta classificata Caterina Desiderio, 22enne di Monfalcone operatrice socio sanitaria; al sesto posto, Nicole Pauletto, 18 anni di Sesto al Reghena, studentessa in relazioni internazionali per marketing.

Angelica, Venesha e Chiara sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in regione e alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Lo spettacolo ha inoltre visto sfilare in passerella con le “Miss” i presidenti o delegati delle Pro Loco presenti alla kermesse, con i piatti tipici proposti nelle giornate della manifestazione; ospiti la cantante Erika B che ha proposto due brani del suo repertorio, Elisa Molettieri Miss Friuli Venezia Giulia 2021 ed Erika Rebbelato di Camino al Tagliamento Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2021.

L’organizzazione della selezione è stata curata dall’Unpli - Comitato regionale Pro Loco e dall’agenzia modashow.it di Paola Rizzotti, esclusivista in regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale giunto all’83esima edizione.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.