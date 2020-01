Animali fra le stelle all’Immaginario Scientifico di Pordenone

Feroci leoni, fidati segugi, orsi che fanno il girotondo: sono molti gli animali che si possono scorgere osservando un cielo stellato. Domenica 19 gennaio all'Immaginario Scientifico di Pordenone le visite al planetario sono dedicate alle costellazioni che ricordano figure animali.

Nelle visite “Planetario bestiale”, in programma ogni ora dalle 15.00, i visitatori potranno osservare le stelle proiettate sulla cupola del planetario assieme all'esperto: sarà un viaggio alla scoperta degli animali celesti. Per i nostri antenati stelle e costellazioni rappresentavano un modo per orientarsi, per dare un senso allo scorrere del tempo, ma anche occasione per la nascita di miti e leggende.

Le visite sono indicate per adulti e bambini (da 6 anni in su). Le iscrizioni si effettuano sul posto.

Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 18.00 all'Immaginario Scientifico si potrà inoltre esplorare la scienza attraverso gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per entrare in contatto con la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio Kaleido, si potrà vedere la multivisione “Il Terzo Pianeta”: nel mese in cui ricorre il bicentenario della scoperta dell'Antartide (1820), la multivisione offre una panoramica della superficie del nostro pianeta, rivelando, grazie alla tecnologia, insospettati paesaggi e splendide forme.