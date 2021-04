Animali tra di noi, concorso fotografico per studenti

Al via la quarta edizione del concorso fotografico “Animali tra di noi”, indetto dall’Università di Udine e rivolto agli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Il concorso ha come oggetto gli animali nel loro habitat naturale, soli o in relazione con l’uomo. Bando e informazioni per la partecipazione al concorso sono disponibili alla pagina web del corso di laurea in Allevamento e salute animale, dell’Ateneo di Udine (https://www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/avvisi-didattica/concorso-fotografico-animali-tra-noi). Per partecipare al concorso, le fotografie dovranno pervenire entro sabato 15 maggio all’indirizzo concorso_fotografico@uniud.it. I premi consistono in stampanti fotografiche, libri di fotografia, abbonamento a riviste di settore.

Le foto potranno riguardare qualsiasi specie animale che ricada all’interno di queste quattro categorie: animali d’affezione; animali da reddito, ovvero allevati dall’uomo per le loro produzioni (latte, carne, uova, pelo); fauna selvatica; insetti. Per ciascuna categoria saranno premiate le prime cinque migliori fotografie.

Le fotografie che perverranno entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell’Ateneo di Udine e saranno pubblicate sul sito web di Ateneo. Potranno essere consultate a beneficio degli studenti di ogni ordine e grado, garantendo la citazione del nome dell’autore. La premiazione si terrà durante un evento organizzato dall’Ateneo entro il mese di settembre 2021.

«Molti di noi – dice Maria Messina, ricercatrice del dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali e ideatrice e organizzatrice dell’iniziativa - condividono parte della loro vita insieme a un animale, a cui vengono dedicate cure e tempo, sia esso un animale d’affezione, da reddito o selvatico, e da cui riceviamo affetto, compagnia, attenzioni, e grazie al quale acquisiamo la capacità di accudire qualcuno. Lo scopo del concorso è di documentare, attraverso gli occhi degli studenti, la vita degli animali vicini o lontani, in relazione con l’ambiente e anche con l’uomo. Osservare e cogliere un istante della vita di un animale che possa dirci qualcosa di nuovo, sarà un modo più consapevole di avvicinare gli animali e potrà assumere una valenza scientifica».