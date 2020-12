Animazione itinerante a Monfalcone

I momenti di animazione itinerante per la gioia dei più piccoli proseguono a Monfalcone nelle giornate del 23, 28, 29 e 30 dicembre e del 4 gennaio (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17). Con partenza dal Christmas Village in piazza della Repubblica si articolano lungo le vie del centro, nelle aree pedonali e limitrofe, ossia Via Battisti, Piazza Cavour, Via S. Ambrogio, Piazza della Repubblica, Piazzetta Unità, Via Oberdan, Via Duca d’Aosta, Viale San Marco.

Il programma, a cura di Gaia Eventi, prevede momenti di animazione classica, con sketch e giochi nel rispetto delle regole anti-Covid e spettacoli di vario genere: bolle di sapone, magia comica, magia classica, giocoleria classica/comica, cabaret.

Il servizio di sicurezza e di controllo per evitare assembramenti è assicurato dal Comune di Monfalcone che promuove l’iniziativa nell’ambito del Natale monfalconese.



Per le giornate in cui si deve restare a casa, in seguito all’entrata in vigore del nuovo DPCM, la Biblioteca di Monfalcone ha ideato un nuovo servizio: con il “Prestito a sorpresa” i bibliotecari propongono una selezione di bellissimi libri di narrativa, saggi, riviste, audiolibri e dvd da mettere a disposizione delle famiglie. Basta scegliere le borse a sorpresa in base alla fascia d’età, da ritirare in Biblioteca, da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre e il 4 gennaio, con orario 9.00 – 13.30 e 15.00 – 19.00 (martedì solo la mattina).

Rimane inoltre attivo il prestito a domicilio attraverso l’invio di una mail all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it e si conclude mercoledì 23 dicembre l’iniziativa “Clicca e ascolta” per condividere il piacere della lettura rimanendo comodamente a casa con la presenza on line di un Lettore in Cantiere.