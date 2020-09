Anmil, si rinnova lo Sportello di San Vito

C’è uno stretto legame che unisce il Comune di San Vito al Tagliamento e la sezione dell’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Una collaborazione che parte da lontano e che ha la sua espressione principale nello Sportello Anmil che ha sede in Piazzetta Stadtlhon, all’interno del palazzo che ospitava fino a qualche anno fa la sede staccata del Tribunale di Pordenone. Un servizio offerto dal sodalizioche nel tempo si è sempre più consolidato, ampliando al contempo la platea di utenti.

La novità è che lo Sportello Anmil ha fatto un salto migliorando accessibilità e funzioni: la sede rimane all’interno dell’ex Tribunale ma si è passati da spazi che erano in condivisione con altri sodalizi - non più possibile causa Covid-19 - a una sede utilizzabile in via esclusiva con accesso diretto dall’esterno. La presentazione ufficiale oggi, alle 18, alla presenza del Sindaco Antonio Di Bisceglie, dell’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis, del Presidente territoriale Anmil, Amedeo Bozzer, e dei consiglieri. Presente inoltre il Presidente del Collegio dei Probiviri Anmil nazionale Emilio Jelen, il Presidente Anmil Padova nonché consigliere nazionale Stelio Bianchin, il Presidente AnmilVenezia Alex Tiotto, il Presidente Anmil Gorizia nonchè consigliere regionale del sodalizio Marino Tusset.

La presentazione dello Sportello è stata l’occasione per snocciolare qualche numero. Nel Pordenonese, nel periodo gennaio-maggio 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, gli infortuni denunciati sono scesi da 1.718 a 1.203; gli infortuni mortali denunciati sono passati da 3 e 2; le malattie professionali sono passate da 113 a 80. Difficile fare un raffronto considerato che fino a poco tempo fa l’Italia era in lockdown, il che ha bloccato tantissime attività, ma nonostante questo i numeri continuano a testimoniare quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sul tema e continuare nella politica di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Durante la presentazione, il Presidente Bozzer ha ringraziato l’Amministrazione di San Vito “perchè continua a credere nello sviluppo della nostra Associazione, ponendosi al nostro fianco per rispondere alle varie esigenze emerse negli anni. Proprio grazie allo Sportello Anmil rinnovato, si potrà potenziare l’attività che continua a registrare a livello mandamentale una crescita costante così come il numero di utenti che accedono ai servizi. Un servizio fondamentale, quello della prevenzione, perché la situazione possa migliorare. Si muore sul luogo di lavoro come 50 anni fa. Ed ecco perché si deve tenere ancora più alta l’attenzione su questi problemi”.

Il Sindaco Antonio Di Bisceglie ha ricordato che “il territorio del Sanvitese è caratterizzato da un rilevante tessuto produttivo con una importante presenza di lavoratrici e lavoratori e dunque deve rimanere alta l’attenzione nell’applicare tutte quelle misure atte a garantire maggiore sicurezza sul posto di lavoro”.

L’Assessore Susi Centis ha ricordato come ”San Vito al Tagliamento è stato il primo ente comunale non solo su scala provinciale ma anche regionale a diventare socio sostenitore dell’Anmil. Ieri come oggi crediamo in questa realtà che svolge un servizio molto utile ed è stato importante rafforzare tutto questo individuando una sede adeguata”.

San Vito al Tagliamento e Anmil hanno dunque un rapporto dalle forti radici, a partire dai momenti pubblici condivisi come il 1° maggio: qui si tiene il tradizionale corteo con partenza dalla sede Anmil che raggiunge il monumento di Ciussi per le vittime degli incidenti sul lavoro in Parco Rota. E, come detto, è attivo dal 2007 lo Sportello territoriale Anmil di San Vito, punto di riferimento per gli associati del mandamento che oggi conta circa 600 soci attivi. Nel tempo le attività di sportello sono cresciute di pari passo con i servizi offerti, e la “vecchia” sede non era più sufficiente. Il consiglio direttivo Anmil ha ritenuto opportuno potenziare la sede per corrispondere all’aumento dei soci e l’esigenza è stata colta dall’Assessora Susi Centis. Dopo una verifica puntuale, è stato individuato, come detto, il nuovo spazio al piano terra dell’ex Tribunale che è stato riadattato poi dagli stessi soci Anmil.

Lo Sportello Anmil offre servizi di patronato (pratiche Inail, Inps); assistenza fiscale - Caf (Mod.730, IMU, Mod. RED, Modulo detrazioni per familiari a carico, ISEE, Successioni, Contatti Colf&Badanti); Anmil Sport; corsi di formazione rivolti al lavoro e alla sfera sociale. Sportello che rimane aperto al pubblico ogni giovedì, per tutto il giorno, e vede alternarsi Vania Todesco e Gianni Nieli. Al servizio collaborano inoltre tanti soci volontari che da anni danno un prezioso supporto, a partire da Sergio Calcinotto.

A chiudere la celebrazione di oggi, in Piazzetta Stadthlon è stato organizzato lo spettacolo de I Papu dal titolo “Ho sempre fatto così”, atto unico con personaggi multipli in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Annunciato tra gli altri tra il pubblico il Presidente di Confartigianato Imprese Pordenone, Silvano Pascolo.