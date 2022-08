Anna Grosso è Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia

Anna Grosso, 18 anni di Colloredo di Monte Albano si è aggiudicata ieri sera, in diretta su Telefriuli, il titolo regionale di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia che le consente l’accesso alle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di Miss Italia.

Anna si è diplomata in lingue è in attesa di fare il test di ingresso alla facoltà di scienze internazionali e diplomatiche; ama molto leggere e la sua passione è la cucina, tra le sue “specialità” il tiramisù.

Ventitré le concorrenti che si sono date appuntamento ieri negli studi di Telefriuli per il tradizionale appuntamento del venerdì con Miss in Onda presentato da Michele Cupitò, organizzato dall’emittente televisiva con l’agenzia modashow.it di Paola Rizzotti, esclusivista di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia.

In attesa della finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia in programma sabato 3 settembre al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, le prossime finali regionali si terranno mercoledì 24 agosto all’Isola Augusta di Palazzolo dello Stella dove si eleggerà Miss Kissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia mentre venerdì 2 settembre a Cordenons si assegneranno i titoli di Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia e Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia.

La vincitrice di ogni finale regionale accederà alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram di Miss Italia Friuli Venezia Giulia.