Anna Natali di Trieste è 'Miss Miluna Friuli Venezia Giulia'

Ieri sera, a Claut è stato assegnato il titolo di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”.

Vincitrice, Anna Natali, venticinque anni di Trieste studentessa universitaria magistrale in scienze e tecnologie alimentari; lo sport che pratica è la pallavolo ed ha deciso di partecipare a Miss Italia perché ama le sfide, vuol mettersi alla prova e vede nel concorso una grande possibilità.

Anna Natali è quindi ammessa alle prefinali nazionali dell’ottantaduesima edizione di “Miss Italia”.



Alla finale di Claut, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, hanno partecipato quindici concorrenti.

Le prossime finali regionali sono in programma: mercoledì 18 agosto alle ore 19.00 al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro dove si eleggerà “Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia” mentre, “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”, sarà eletta in diretta su Telefriuli, venerdì 20 agosto, alle ore 21.00.



Informazioni ed aggiornamenti su “Miss Italia” in Regione sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.