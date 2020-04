Annullata l'edizione 2020 di èStoria

L'emergenza legata all'epidemia di COVID-19 ci impone, nostro malgrado, di non svolgere la sedicesima edizione di èStoria – Festival internazionale della Storia nelle date finora programmate (29, 30 e 31 di maggio). La decisione è quanto mai sofferta, considerato lo stato molto avanzato del programma, i numerosi ospiti confermati e le tante realtà che hanno collaborato con importanti proposte. Dopo aver atteso l'evolversi della situazione appare oggi necessario comunicare il rinvio della manifestazione, per evidenti ragioni di opportunità, a data da destinarsi.

Se la congiuntura obbliga inoltre l’associazione a ripensare alla formula consolidata del Festival, resta fermo l'obiettivo di dare continuità alla manifestazione e al suo rapporto col territorio ipotizzando nuove strade da percorrere appena possibile. Il confronto con le Istituzioni pubbliche, in tal senso, è già iniziato e proseguirà fino a una definizione condivisa e coerente con gli obiettivi originari di èStoria: offrire ai cittadini occasioni qualificate di approfondimento e al territorio cittadino e regionale una opportunità di valorizzazione culturale e turistica nel nome della Storia.

Il programma pensato per il tema “Follia”, che riteniamo particolarmente affascinante per ospiti e contenuti e che è stato realizzato per il format tradizionale del Festival, verrà pertanto accantonato, ma non andrà perduto, così come le numerose proposte ricevute dalle realtà del territorio: intendiamo infatti riproporlo nella sua interezza, e auspicabilmente ancora arricchito e perfezionato, per la primavera 2021.

Rivolgiamo a tutti un caloroso abbraccio e un augurio per le festività pasquali e per i giorni a venire.