Annullato il Capodanno a Lignano

Sarà un Natale diverso, quello proposto da Lignano, che da anni punta sul turismo anche nel periodo natalizio. Quest'anno, a incidere sull'organizzazione di eventi e appuntamenti, pesa la pandemia in corso. Il Covid pone limiti sempre più stringenti e anche l'amministrazione lignanese ha scelto di calibrare le festività in base all'emergenza.

“Come l’anno scorso, avevamo lavorato in sinergia con Li.Sa.Gest. per addivenire alla sottoscrizione di un accordo di partnership, al fine di garantire la realizzazione delle iniziative natalizie che quest’anno avrebbero avuto un impatto e una crescita ancora maggiore – spiega il sindaco Luca Fanotto -. Il Natale è infatti un momento importante per la Comunità lignanese, perché questa si ritrova dopo gli impegni legati alla stagione estiva e si dedica con grande generosità al sociale”.

“In questi anni la nostra Amministrazione ha cercato di organizzare il periodo delle festività natalizie volendo coniugare lo spirito di solidarietà della comunità lignanese con la naturale vocazione turistica del nostro territorio, interpretando questo periodo anche come un’ulteriore opportunità di promozione della Località. Infatti, sono tante le persone che amano Lignano anche d’inverno e decidono di venire da noi per trascorrere qualche giorno o fare una semplice passeggiata. Purtroppo, la situazione legata all’emergenza epidemiologica e le nuove restrizioni previste dal Governo – continua Fanotto -, ci impongono di ridimensionare drasticamente le nostre pretese e di concepire un Natale che sarà in parte diverso da quello degli ultimi anni”.



“Il presepe di sabbia verrà comunque ultimato – annuncia il primo cittadino -, in quanto sono in corso le lavorazioni e, d’accordo con l’associazione Associazione Dome Aghe e Savalon D'aur e la Li.Sa.Gest. S.p.A., elaboreremo un video interattivo che possa permettere di darne visione nel caso in cui non risulti possibile, come allo stato attuale, la visita in loco. Abbiamo previsto che se le condizioni lo permetteranno, lo stesso possa eventualmente risultare visitabile fino in prossimità dell’apertura della stagione”.“La volontà dell’Amministrazione è anche quella di garantire l’allestimento delle decorazioni legate alle luminarie sul nostro territorio – prosegue il sindaco Fanotto -. Credo che il Natale sia da sempre un momento di pace e di speranza e noi, tramite questa iniziativa, vogliamo trasmettere un messaggio coerente con questo spirito”.“Considerate le limitazioni poste dai Dpcm, la tempistica necessaria per l’approntamento delle strutture e l’incertezza sull’andamento della curva epidemiologica, responsabilmente, si è deciso di ridurre la programmazione prevista per le festività Natalizie – fa eco il presidente della Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.,-. Non verrà quindi dato corso all’istallazione del 'Villaggio del Gusto' in via Gorizia e dintorni con la ruota panoramica a Terrazza a Mare e nemmeno del 'Villaggio di Babbo Natale' in Parco San Giovanni Bosco con la pista di pattinaggio e le giostre per i più piccoli”.In città, oltre alle luminarie e il tradizionale presepe di sabbia, sarà posizionato il grande albero di Natale in piazza Fontana ricco di effetti scenografici.“Qualora la situazione, alla volta del mese di dicembre, dovesse parzialmente normalizzarsi, compatibilmente con la disponibilità dei gestori, è ipotizzabile il posizionamento e l’apertura di alcune casette per la mescita e la vendita di articoli natalizi – prosegue Rodeano -. Come già precedentemente previsto non verrà programmata la Festa di Capodanno con lo spettacolo pirotecnico e nemmeno il Pignarul dell’Epifania”.