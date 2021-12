Annullato il Capodanno in piazza a Palmanova

La Giunta comunale di Palmanova ha deciso per la prudenza. La festa di Capodanno in Piazza Grande, con musica e fuochi d’artificio, è stata annullata. Un decisione simile era stata presa, nei giorni scorsi, da altre città come Trieste, Cividale, Cervignano e Lignano.

“Per motivi precauzionali, abbiamo preso questa sofferta decisione. La situazione pandemica in continua evoluzione oltre ai possibili assembramenti sono alla base della decisione. L’annullamento delle feste in piazza in diversi altri centri regionali, avrebbe potuto riversare a Palmanova tanta gente, rendendo impossibile assicurare la sicurezza sanitaria dei partecipanti. Il buon senso ci ha portato, a malincuore, a rinunciare, nonostante avessimo cercato, fino all’ultimo, di mantenere questa tradizione”, commenta Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova.

Rimangono confermate le altre iniziative previste per il mese di dicembre e fino all’Epifania. Mercatini, musica, attività per bambini, spettacoli e mostre, oltre ai tradizionali Pignarul dell’Epifania (il 5 gennaio a Jalmicco e il 6 a Palmanova). Più di un mese di eventi a Palmanova per assaporare l’atmosfera natalizia con il calendario di “Palmanova La Stella di Natale”. Il programma completo dei 44 appuntamenti previsti è scaricabile dal sito www.comune.palmanova.ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova. Gli eventi potranno subire variazioni in base all’evolversi della crisi sanitaria. Sarà garantito il rispetto delle linee guida nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio previste per le varie tipologie di attività.

Questa settimana si conferma particolarmente ricca di attività. Mercoledì 8 dicembre alle 12, sul Sagrato del Duomo, il Concerto gospel del Soul Circus Choir. Subito dopo, al termine del concerto, San Nicolò arriva a cavallo con cioccolata calda e biscotti, vin brulè e stuzzichini, e alle 16 nel Salone d’Onore del Municipio, la presentazione di “La scatola del tè” Libro giallo di Giuliano Pellizzari. Venerdì 10 dicembre alle 18.30 (Salone d’Onore, Municipio), 19th Century Guitar Duo Concerto spettacolo L’alchimia della Chitarra Terzina. Alla stessa ora, sotto la Loggia Gran Guardia, l’inaugurazione della mostra fotografica di Sergio Ioan “C’era una volta: giochi, arte e tradizioni” (aperta l’11,12,13,18,19 e 20 dicembre. Orari: 9.30/12.30 - 14.30/19. Lunedì, solo mattina). Sabato 11 dicembre alle 11 nella Polveriera di Contrada Garzoni, l’inaugurazione della mostra d’arte “Artiste in viaggio nella Commedia della Vita - Inferno Purgatorio Paradiso”. Alle 18 di sabato in Piazza Grande, il concerto dei “The Blackstone” Rolling Stones Original Tribute, alle 20.30 a Sottoselva, il concerto del “Farra Chitarre Ensemble” e a Jalmicco alle 20.30 “Sono stato al Pronto soccorso” commedia di Camillo Vittici.

Sempre sabato 11, alle 20.45, al Teatro G. Modena “Lo spirito Errante” - Photoshow 2021 6° edizione del Circolo Fotografico Palmarino. 11 e 12 dicembre, mercatino di hobbistica in Piazza grande e nel pomeriggio di domenica, alle 18 a Teatro, Concerto Buon Natale in Musica della Banda Città di Palmanova.