Annullato il Pignarûl di Tavagnà

Il Covid ferma anche il tradizionale Pignarûl di Tavagnà. L'edizione 2021 è stata annullata, come ha annunciato la Pro Loco Tavagnacco.

"Dopo aver dovuto - a malincuore - annullare la nostra festa degli asparagi la scorsa primavera, causa Covid siamo purtroppo costretti a rinunciare ad un'altra tradizione molto importante per noi - si legge nella nota della Pro Loco -: il Pignarûl dell'asilo. Niente preparativi, niente spuntini tra gli operai-volontari che al mattino si occupano dell'allestimento, niente posizionamento della Befana, niente accensione della pira e osservazione della direzione del fumo e, quindi, previsioni sull'anno appena iniziato...".

"Speriamo sia l'ultima rinuncia per la nostra comunità - concludono -; ci auguriamo che questa Epifania, festa della luce, ci porti un anno migliore con tante occasioni per poterci ritrovare".