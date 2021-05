Annullo filatelico a Verzegnis

Verzegnis è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Friuli Venezia Giulia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. In occasione della 51ma edizione della Cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan, domenica 30 maggio, dalle 9 alle 12, nelle scuole elementari di Verzegnis, in via Vittorio Veneto 3, verranno attivati un servizio filatelico temporaneo con la cartolina dedicata all’evento.



In quella occasione sarà possibile infatti timbrare con l’annullo speciale le cartoline; eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo sportello filatelico dell’Ufficio postale di Tolmezzo, sito in via Carnia Libera 1944.



L’iniziativa di Verzegnis è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione Sindaci d’Italia del 28 ottobre 2019 a Roma ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.



La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html



L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.