Annullo filatelico e cartolina speciali dedicati al Milite Ignoto

Venerdì 29 ottobre dalle ore 10.00 alle 14.00, presso l'area esterna del Municipio di Cervignano del Friuli “Cervignano Nostra”, associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di Cervignano del Friuli, presenterà in collaborazione con Poste Italiane, uno speciale annullo filatelico emesso a cent'anni esatti dal secondo passaggio del treno del milite ignoto nella stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli.



Nell’ambito dell’iniziativa che vuole anche ricordare Giuseppe Marcuzzi, Il macchinista alla guida del treno del milite ignoto, allora abitante a Cervignano del Friuli, sarà presentato il francobollo commemorativo emesso da Poste Italiane. L'occasione per presentare una speciale cartolina che gli appassionati potranno avere col francobollo annullato dallo speciale timbro. L'emissione del francobollo e l’annullo evidenziano ulteriormente la grande rilevanza che la ricorrenza riveste a livello nazionale e internazionale.



Chiunque potrà inviare in tutto il mondo quel giorno il francobollo annullato con il timbro dedicato oppure conservarlo come ricordo sulla cartolina edita da “Cervignano Nostra”. Il timbro sarà custodito nell'ufficio postale di Cervignano del Friuli a disposizione di collezionisti/cittadini che vorranno far annullare il francobollo emesso nell'ambito della ricorrenza.



Saranno presenti direttori di filiali e funzionari di Poste italiane.