Annullo filatelico per la Giornata della cultura slovena

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della cultura slovena 2023, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Celebrazioni per la giornata della cultura slovena, Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku".

Domenica 12 febbraio, dalle 16.45 alle 20, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nel Palazzo delle Poste di Trieste, in piazza Vittorio Veneto. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Spazio Filatelia di Trieste, nel Palazzo delle Poste di Trieste (ingresso via Galatti). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito.

L’annullo filatelico anticiperà l’esecuzione del concerto: “Suoni sinfonici”, che si terrà, alle ore 18, nel salone principale del prestigioso palazzo delle Poste di Trieste, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia e con il patrocinio del Comune di Trieste. L’evento musicale, coordinato dal regista Marco Manin e fortemente voluto dall’Assessorato alle autonomie locali della Regione, rappresenta il punto più alto del ricco programma culturale proposto e realizzato dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene in sinergia con l’Unione Culturale Economica Slovena e l’Istituto Mitteleuropeo di Storia e Cultura per celebrare la Giornata della Cultura Slovena 2023.

Il programma musicale spazia dal recupero delle tradizioni popolari slovene del XVI secolo per arrivare fino al repertorio contemporaneo, grazie anche alla supervisione del compositore Slavko Avsenik junior. Le musiche verranno eseguite dall’ Orchestra sinfonica ‘FVG Orchestra’, diretta dal maestro Tomaž Kukovič, col contributo di un ampio ensemble corale e di alcuni solisti, tra i quali spicca il tenore Gregor Ravnik accompagnato al pianoforte da Blaž Avsenik, a cui si aggiungeranno gli interventi del quartetto di fisarmonicisti ‘4 Bellows 4 Tales’.

Il concerto verrà trasmesso in diretta radio su radio Rai Fvg e sarà teletrasmesso su Rai 3 domenica 19 febbraio, alle 20.55. Nel corso della serata, nella quale interverrà il nuovo responsabile di Poste Italiane per la provincia di Trieste, Erasmo Scatigna, verranno consegnati i riconoscimenti per il lavoro in campo culturale tra gli sloveni in Italia. Ospite d’onore sarà Nataša Pirc Musar, presidente della Slovenia.

In concomitanza con l’evento musicale, verrà inaugurata anche la rassegna filatelica, curata dal Circolo filatelico “L. Košir” e dedicata ai più importanti artisti e letterati sloveni, che sarà visitabile al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste fino al 25 febbraio.