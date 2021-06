Annullo postale per il Campionato Europeo Femminile di Softball

In occasione del Campionato Europeo Femminile di Softball, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Women’s Softball European Championship - Giornata di apertura”.



Nell’occasione, domenica 27 giugno, dalle 15.30 alle 20, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito nel Campo sportivo di via Udine, a Castions di Strada.



Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Sportelo filatelico dell’Ufficio postale di Udine Centro, in via Vittorio Veneto.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html