Annullo postale speciale per i 60 anni del campanile di Mortegliano

In occasione di Friûl Hobby, Poste Italiane sarà presente con un annullo filatelico temporaneo per celebrare il 40° anniversario della fondazione del Circolo Filatelico Morteano e il 60° anniversario della consacrazione del Campanile di Mortegliano. Il timbro figurato sarà disponibile sabato 7 settembre, dalle 9.15 alle 14.45, nel Centro Civico Davide Paroni, in Vicolo Campo Sportivo 5, a Mortegliano.



Con l’annullo speciale saranno timbrate le corrispondenze presentate direttamente allo sportello e quelle spedite, in tempo utile, presso lo Sportello Filatelico dell’ufficio postale di Cervignano del Friuli, in via Trieste 84.