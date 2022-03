Annullo postale speciale per il Gran Premio Giovanissimi di sci

In occasione del 44° Gran Premio Giovanissimi di sci, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “44° Gran Premio Giovanissimi di Sci Scuola Italiana Sci Tarvisio – Sella Nevea”.



Nell’occasione, venerdì 18 marzo, dalle 14 alle 19, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nello stand di Poste Italiane allestito nel parcheggio Piazzale P3, a Tarvisio.



Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo, Sportello filatelico dell’Ufficio postale di Via Carnia libera 1944, a Tolmezzo. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html