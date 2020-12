Annullo speciale nel centenario della nascita dell’artista Guido Tavagnacco

In occasione del centenario della nascita dell’artista Guido Tavagnacco, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Centenario nascita dell’artista Guido Tavagnacco”.



Nell’occasione, sabato 12 dicembre 2020, dalle ore 9 alle 12.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso l’Ufficio postale di Moimacco, sito in via Roma 63. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate all’Ufficio postale di Cividale del Friuli, sito in Largo Boiani 31.



Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html