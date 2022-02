Anonimo benefattore rimette a nuovo i canestri di Vajont

Un piccolo gesto ma che significa molto, soprattutto perché chi l’ha compiuto ha voluto restare nel più completo anonimato.

Un ignoto benefattore, infatti, ha sostituito le reti dei canestri negli impianti sportivi di Vajont, installandone delle nuove.

La gradita sorpresa è stata notata solo successivamente quando ci si è accorti della novità che penzolava dalle strutture di gioco. In pochissimi in paese conoscono l’identità del donatore, che non è residente a Vajont e sostiene di aver voluto fare un regalo ai giovani del paese.

Di qui i ringraziamenti a pioggia ottenuti sui social dopo che la notizia si è sparsa con il passaparola e su Facebook. Lo stesso sindaco Lavinia Corona, colpita dal gesto, ha voluto complimentarsi pubblicamente con l’autore del gesto “per la sua generosità ma anche per l’umiltà da cui tutti dovremmo prendere esempio”.

Non è la prima volta che il piccolo Comune alle porte di Maniago riceve aiuti insperati e improvvisi, piccoli e grandi. Come nel 2017 quando il facoltoso italoamericano Agostino Sibillo, impressionato dalla storia del disastro del 1963, regalò un’intera sala informatica ai ragazzi di Vajont. I pc sono stati messi a disposizione delle scuole per avvicinare i bambini al mondo della tecnologia e di internet.