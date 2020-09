Anpi, Cinema e storia: il punto di vista della macchina da presa

Entrano nel vivo gli appuntamenti di “Fare storia ai tempi della rete”, la serie di tre incontri a ingresso libero proposta dalla sezione udinese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) in collaborazione con il Comune di Udine. Mercoledì 9 settembre, alle ore 20.00, nell'area verde dell'ex caserma Osoppo (in via Brigata Re, 29) lo storico Tommaso Chiarandini e l'esperto di cinema Benedetto Parisi tratteranno il tema “Cinema e storia: il punto di vista della macchina da presa”.

Attraverso spezzoni di film saranno raccontate alcune fasi cruciali della recente storia d'Italia: la Seconda Guerra Mondiale, il dopoguerra e i primi anni Cinquanta, tra speranze e delusioni dopo la libertà riconquistata. Passando dall'uso del drammatico bianco e nero alla “leggerezza” del colore si intraprenderà un percorso che dall'idealità e dalla mitizzazione approderà alla stagione del dubbio e dell'ambiguità.



In caso di maltempo l'incontro si terrà nella sala eventi dell'ex caserma Osoppo e l'ingresso, come detto, è libero e gratuito. Per partecipare, è obbligatorio prenotare scrivendo all'indirizzo e-mail anpiudine@gmail.com oppure telefonando al numero 0432.504813, che risponde da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00. La serata si svolgerà nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. È richiesto l'uso della mascherina nel corso dell'evento.