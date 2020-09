Anpi in piazza per le Giornate nazionali del tesseramento

Con lo slogan “Chi semina memoria, raccoglie futuro” anche l'ANPI provinciale di Udine torna in piazza, questo week-end, per le “Giornate nazionali del tesseramento” che si svolgeranno contemporaneamente in tutta Italia. Attiva nella promozione e nella difesa dei valori di libertà e di democrazia fondamento della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza al nazifascismo, l'associazione ha come obiettivi contrastare il ritorno di qualsiasi forma di tirrania e di assolutismo, trasmettere la memoria storica e favorire la pace e la fratellanza.



Per chi volesse iscriversi, i banchetti informativi saranno presenti sabato 26 settembre a Udine, in piazza Matteotti dalle 10.00 alle 13.00 (in caso di pioggia, nella sede ANPI Udine, ex caserma Osoppo di via Brigata Re 29); ad Aquileia nella Casa del Popolo, in vicolo Zorutti 1, dalle 9.30 alle 12.00; a Tavagnacco, in piazza di Prampero, dalle 10.00 alle 12.00. Domenica 27 settembre, sarà possibile aderire recandosi a Feletto Umberto, in piazza Corte Nuova, dalle 10.00 alle 12.00.



Per ulteriori informazioni sulle attività promosse dall'ANPI, si può consultare il sito www.anpi.it, per conoscere le iniziative che l'associazione porta avanti a Udine e nella sua provincia si possono visitare il sito anpiudine.org e la pagina Facebook Anpi Udine o scrivere all'indirizzo e.mail info@anpiudine.org.