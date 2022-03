Anpi presenta il video-spettacolo 'La guerra degli ultimi'

Giovedì 17 marzo, l'Anpi di Udine propone un video-spettacolo con Fiorenzo Bolzon e il suo libro “La guerra degli ultimi. Ricordi di un reduce: dalla tragedia jugoslava alla prigionia in Germania” (Kappa Vu Editore). L'appuntamento si svolgerà alle 20.30, nell'ex caserma “Osoppo” di via Brigata Re, al civico 29. Si partirà con un filmato realizzato dal regista Benedetto Parisi, che poi dialogherà con l'autore del volume. Lo spettacolo vedrà gli interventi musicali dal vivo del musicista Giorgio Parisi. La serata sarà anche l'occasione, in cui l'associazione lancerà la raccolta di fondi per sostenere l'attività del centro “Ernesto Balducci” di Zugliano che è impegnato nell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.



Nessuna guerra è una scelta giusta. Ogni evento bellico stravolge profondamente il tessuto sociale di paesi e città, rimescola come una violenta bufera genti e abitudini di vita, segna con il marchio indelebile del dolore gli animi degli aggrediti ma anche dei militari che aggrediscono, in un unico e sconvolgente quadro di lacerazione e di distruzione. Un grido contro qualsiasi guerra si leva dal passato attraverso le pagine del libro, che Fiorenzo Bolzon ha scritto raccogliendo le parole del padre Luigi pochi giorni prima di morire. Sono ricordi che Luigi ha a lungo taciuto, perché rievocano una guerra troppo brutta perfino da raccontare. È storia vissuta: quella di un giovane contadino friulano, che nel 1941 è mandato dal regime fascista ad occupare la Jugoslavia e che, come tanti altri soldati e ufficiali italiani, finirà prigioniero dei nazisti e internato in un campo di concentramento in Germania.



Per partecipare alla serata, organizzata dall'Anpi udinese con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con Kappa Vu, è richiesta la prenotazione via e.mail all'indirizzo anpiudine@gmail.com oppure telefonando allo 0432.504813. I presenti dovranno essere in possesso del Greeen Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2.