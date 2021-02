Anpi, tornano le 'Giornate nazionali del tesseramento'

L'Anpi torna anche quest'anno con le Giornate nazionali del tesseramento. Sabato 27 febbraio, nella nostra provincia saranno attivi due punti per iscriversi: a Udine, dove sarà possibile aderire, recandosi dalle 9.30 alle 13.00 nella sede dell'ex caserma Osoppo, in via Brigata Re 29; ad Aquileia, dove il banchetto sarà presente alla Casa del Popolo, in via Zorutti 1, dalle 9.30 alle 12.30 e sarà aperto, sempre con lo stesso orario, anche sabato 6 marzo.



L'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) non si limita a celebrare il passato e a preservare la memoria della Resistenza, ma essendo autonoma e non connessa a partiti politici si pone come la “Casa degli antifascisti”. Il suo impegno nella società odierna si traduce nel tramandare la memoria in un passaggio del testimone ai giovani e in una pedagogia civile, che vuole contribuire a costruire una nuova cittadinanza e a realizzare fino in fondo i principi della Costituzione, nata dal rifiuto del nazifascismo.



Per maggiori informazioni sulle attività promosse dall'Anpi sul territorio nazionale, si può consultare il sito www.anpi.it, Chi volesse conoscere, inoltre, le iniziative che l'associazione organizza in Friuli, può visitare il sito anpiudine.org e la pagina Facebook Anpi Udine.