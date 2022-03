Anpi Udine a congresso, eletto il direttivo provinciale

L'Anpi Udine ha rinnovato il direttivo provinciale, nel corso del suo 20° congresso, che si è svolto sabato scorso al teatro Palamostre. L'assemblea, formata da 105 delegati in rappresentanza di tutte le sezioni friulane, ha eletto i 58 componenti del comitato dirigente. Il nuovo organico definirà le linee programmatiche delle attività per i prossimi cinque anni e a breve dovrà votare il futuro presidente. Sono stati nominati, inoltre, i rappresentanti che parteciperanno insieme al presidente provinciale uscente Dino Spanghero al congresso nazionale, fissato per la fine di marzo a Riccione: la delegazione è formata, dunque, da Adriano Bertolini, Antonella Lestani, Milena Cossar, Elena Podrecca e Gabrio Feresin.

I lavori congressuali, presieduti da Alessandro Pollio Salimbeni dell'Anpi nazionale, sono stati aperti da Dino Spanghero con un appello alla pace in Ucraina e a un'azione diplomatica dell'Europa più incisiva. Poi, hanno rivolto un indirizzo di saluto il vicesindaco di Udine Loris Michelini e i consiglieri regionali Furio Honsell e Massimo Moretuzzo.

È un sodalizio estremamente dinamico e vivace quello che Dino Spanghero e Antonella Lestani, componente del gruppo dirigente, hanno tratteggiato, esponendo le numerose iniziative realizzate nell'ultimo quinquennio. A Udine e provincia, l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) si è molto sviluppata, nonostante i due anni di pandemia, ed è diventata sempre più un punto di riferimento per chi si riconosce nei valori democratici e antifascisti espressi dalla Costituzione repubblicana. Dopo una lieve flessione, dal 2018 a oggi l'aumento degli iscritti è stato costante: attualmente i soci sono 2.304, distribuiti in 36 sezioni.

Oltre all'organizzazione delle cerimonie commemorative che ogni anno si tengono in tutta la provincia, sono state allestite mostre, preparati convegni, passeggiate e gite in bicicletta sui luoghi della memoria e gemellaggi. Un impegno particolare è stato dedicato alle scuole di ogni ordine e grado con molte iniziative, anche di impostazione innovativa. Tra i progetti più originali e importanti si inseriscono “Democrazia, stato autoritario, social media. Istruzioni per l'uso”, che ha visto gli studenti ideare e realizzare due videoclip sul tema, e “Book Trailer… Immagini da leggere”, in cui gli studenti hanno prodotto una sintesi di un libro in video, per promuovere la lettura tra i loro coetanei. Quest'ultimo è stato scelto dalla regione Friuli Venezia Giulia per partecipare al prossimo Salone del Libro di Torino.

Sono entrati a far parte dell'Anpi molti giovani e donne. Ciò ha portato impulsi nuovi, che si sono concretizzati sia nella realizzazione di manifestazioni come le feste per promuovere la memoria della Resistenza, sia attraverso la creazione di una rete con le organizzazioni femministe e femminili della provincia. Il Coordinamento Donne Anpi Udine, inoltre, ha portato alla luce e valorizzato le figure delle partigiane friulane e delle donne Costituenti con la presentazione di libri, convegni e commemorazioni ed è stato capofila nella nascita del Coordinamento Donne Anpi regionale.

La discussione dell'assemblea si è poi concentrata sui temi, che saranno presentati al prossimo congresso dell'Anpi nazionale e che saranno alla base dell'impegno futuro dell'associazione. Per ragioni anagrafiche stanno venendo a mancare gli ultimi testimoni diretti della Resistenza. Nei numerosi interventi dei delegati friulani è emersa, perciò, la necessità di continuare a trasmettere l'eredità valoriale della storia partigiana, coniugandola alle istanze della società odierna italiana, europea e mondiale grazie al coinvolgimento di nuove generazioni di antifascisti. Richiamandosi alla direzione presa dall'Anpi nazionale, il sodalizio provinciale vuole proseguire il rapporto di dialogo e confronto con le varie forze democratiche e con il mondo dell'associazionismo, e giungere così a un'alleanza fra le realtà sociali a favore della persona e della colletività. A evidenziare la fitta rete di collaborazioni sono stati anche gli interventi dei numerosi ospiti presenti. Hanno preso la parola, infatti, Monica Emmanuelli, direttrice dell'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, il presidente dell'Aned Marco Balestra, il segretario della CGIL udinese Emiliano Giareghi, e poi Mathieu Scialino dell'Arci di Udine e Pordenone, Paolo Mocchi dell'associazione “Per la Costituzione” di San Daniele del Friuli, e Mohamed Hasib del centro “Misericordia e solidarietà” di Udine.

Il dibattito congressuale ha visto partecipare, inoltre, il segretario provinciale del Pd Roberto Pascolat, Serena Pellegrino di Sinistra Italiana, Ottavio Romano, segretario regionale del PCI, e Diego Compagnoni. segretario provinciale di Articolo 1.